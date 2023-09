A Castiglione della Pescaia il 1° Trofeo Cerbero edizione centenario, un successo

Una grande manifestazione sportiva che ha celebrato i 100 anni di fondazione dell'Aeronautica Militare e la nascita di Italo Calvino.



Castiglione della Pescaia: «L’Amministrazione comunale è molto orgogliosa di aver ospitato una gara così importante. Abbiamo supportato l’organizzazione e siamo pronti a far diventare questo evento un momento fisso del calendario sportivo castiglionese». Il sindaco Elena Nappi saluta così il 1° Trofeo Cerbero città di Castiglione della Pescaia edizione centenario, una manifestazione ciclistica nazionale dedicata alle categorie giovanili della Federazione Ciclistica Italiana. Ed è stata un'edizione davvero speciale, una festa per il Centenario dell'Aeronautica Militare e i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino.





«La presenza anche di Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana - afferma la prima cittadina - testimonia il valore e l’alta qualità dell’evento organizzato che potrebbe essere l’input giusto per dar vita ad una serie di avvenimenti simili che possano coinvolgere tutto il nostro territorio».

«Il 1° Trofeo Cerbero città di Castiglione della Pescaia edizione Centenario - dichiara Giacomo Stefanelli, comandante della 121^ squadriglia Radar Remota di Poggio Ballone - è nato in modo naturale, con tanta energia ed entusiasmo, per rendere onore all’Aeronautica Militare ed alla figura del grande scrittore Italo Calvino. Quest’anno, infatti, entrambi festeggiano 100 anni dalla loro nascita. Abbiamo voluto fortemente organizzare questo evento per riportare una gara ciclistica Juniores di alto livello, che mancava da troppo tempo, nelle terre della Maremma. La sinergia tra la 121^ Squadriglia R.R. di Poggio Ballone e l’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia, in stretta collaborazione con Alessandro Villani, Team Ballero di Enrico Grimani e ASD Impero di Fernando Caprio, hanno semplificato l’organizzazione della manifestazione. Un ringraziamento particolare va agli sponsor che ci hanno aiutato ed ai Cerberi di Poggio Ballone che sono stati fondamentali nella riuscita dell’evento».





I corridori, più di 100 alla partenza, hanno percorso 108 km da Castiglione della Pescaia, scelta da Calvino come “buen retiro” e dove lo scrittore è sepolto assieme alla moglie Esther nel cimitero di Roccamare, fino a Poggio Ballone sede della 121° Squadriglia Radar Remota dell'Aeronautica fondata nel 1923. Ha conquistato la vittoria Pietro Sterbini, portacolori del Team Coratti, al suo quarto alloro stagionale.

Ad assistere alla gara tanti ex professionisti come Massimo Codol, Massimiliano Lelli ed Enrico Grimani, nonché il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato di Rocco.





Per il Comune di Castiglione della Pescaia questo è stato il primo grande evento sportivo del mese di Settembre legato alle celebrazioni del centenario di Italo Calvino. Domenica 10 settembre a Castiglione della Pescaia si svolgerà un’altra gara ciclistica per la categoria esordienti, il 1° Trofeo Italo Calvino e 1° Memorial Gisella Alonso.

Il percorso, un anello di circa 40 km, si snoda interamente all'interno del territorio comunale. Partenza da Via Cassiopea, per percorrere poi la Strada Provinciale del Padule fino a Ponti di Badia, la Strada Provinciale delle Strette, la Strada dell'Agnone e la Provinciale di Macchiascandona per ritornare in paese seguendo la Strada del Padule fino a Via Cassiopea dove è previsto l'arrivo. Alla gara possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 ed i 14 anni tesserati con la Federazione Ciclistica Italiana. Il ritrovo dalle 07:30 presso il Bar Peo di Via Fratelli Cervi per la consegna dei numeri. Partenza unica ore 9:30.