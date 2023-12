90mila euro per le nuove attività nel centro storico di Capalbio

Capalbio: La Giunta Chelini ha approvato gli indirizzi strategici di “Commercio e vita nel borgo” per l’erogazione di contributi in favore delle nuove realtà commerciali e artigianali nel centro storico del capoluogo



90mila euro in tre anni. È questa la cifra stanziata dal Comune di Capalbio per il bando che metterà a disposizione delle nuove attività commerciali o artigianali nel centro storico del capoluogo. La Giunta Chelini ha approvato gli indirizzi strategici per l’assegnazione delle risorse, ovvero la promozione della cultura e dell’artigianato tipico, la sostenibilità, la residenza dei beneficiari nel comune di Capalbio, l’imprenditoria giovanile e quella femminile. “In un’epoca in cui – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – i centri cittadini si svuotano, la nostra amministrazione ha voluto inviare un messaggio in controtendenza forte e di sostegno. Capalbio è uno dei borghi più belli d’Italia e per continuare ad esserlo è necessario che il centro storico resti protagonista per tutto l’anno e florido di attività, oltre ovviamente a quelle legate alla ristorazione. Per questa ragione abbiamo stanziato un finanziamento corposo per incentivare lo sviluppo economico dell’area e sostenere le realtà commerciali e artigianali”.





Il bando, che sarà pubblicato entro la fine dell’anno, permetterà di accedere a un contributo mensile di 500 euro per tre anni, volto al pagamento dell’affitto. “Oltre al contributo mensile – spiega Federico Bordo, assessore con delega al Bilancio -, la nostra amministrazione ha previsto anche una eventuale fiscalità vantaggiosa sulla Tari, abbattendo la tariffa fino a un massimo del 50 per cento”.

Nei prossimi mesi saranno anche completati alcuni interventi di riqualificazione del centro storico, sempre nell’ottica di promuovere l’area del capoluogo a beneficio dei cittadini e dei visitatori.