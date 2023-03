Attualità 8 Marzo appuntamenti gratuiti per le donne al Muvet ed Tomba Pietrera di Vetulonia 7 marzo 2023

Redazione Castiglione della Pescaia: Domani, mercoledì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia è previsto l’ingresso gratuito per tutte le donne.

Il Comune costiero ha aderito all’iniziativa del Ministero della Cultura ed offrirà sempre domani, con le stesse modalità, anche la possibilità di prendere parte alla visita guidata all’area archeologica della tomba della Pietrera che è in programma dalle ore 11:30 alle ore 12:30 (obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 3316216340). Le iniziative riservate alle donne proseguono al MuVet anche domenica 12 quando alle ore 11:00 prenderà il via una visita guidata a cura dello staff del Museo dal titolo: “Il Museo racconta. Storie di donne e di dee a Vetulonia”. Un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo femminile etrusco. Tantissimi infatti sono gli oggetti presenti all’interno del Falchi che raccontano la vita quotidiana e l'importanza delle donne dell'antica Vetulonia. Ingresso gratuito per le donne. prenotazione gradita.



