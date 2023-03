8 marzo 2023: Museo in...rosè

In occasione della Giornata Internazionale della donna il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma vi aspetta con un pomeriggio imperdibile tra arte, libri e degustazione di vini.



Grosseto: Alle 17:00, dopo i saluti iniziali, Pietro Corridori, artista maremmano, ci porterà alla scoperta delle sue “figlie del tempo”, un'esposizione site specific, inaugurata domenica 5 marzo, che racconta un dialogo forte, tra antico e contemporaneo, tra donne di ieri e di domani. Un percorso immersivo che attraverso incisioni e opere a tecniche miste, vede dee, imperatrici e matrone protagoniste iconiche dell'oggi.





Seguirà la presentazione del volume “Divina Mulier. Storie di donne e di vino", di Debora Rossi.

Il libro, della collana “Storia delle donne”, è edito da AntiquaRes e si incentra sulla narrazione del binomio donna-vino. Per lungo tempo le donne sono state escluse proprio dal consumo della bevanda inebriante, il nettare degli dei, sacra al punto da essere tesaurizzata come merce preziosa. La narrazione del rapporto donna-vino è quindi il racconto in primo luogo di una negazione, di un non rapporto. È in questo percorso in prospettiva storica, confortato dall’uso delle fonti scritte, letterarie ed epigrafiche e fonti iconiche, che si ritrovano le eco di un’immagine femminile legata alle “donne che sono passate nella storia senza entrarvi”, di una visione della condizione femminile tratteggiata nel suo rapporto con il vino che cambia nei secoli e nelle civiltà, ora acquistando ora perdendo terreno sulla propria dimensione umana, secondo una visione più sincronica che diacronica.

"Quest'anno il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma celebra le donne con un progetto molto particolare, incentrato sulla bellezza delle figure femminili della nostra terra - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti - l'invito è ovviamente quello di partecipare, non solo per conoscere la visione di Pietro Corridori e Debora Rossi su questa tematica così bella e delicata, ma anche per immergersi nelle battaglie e nella forza delle donne che hanno attraversato la storia."

Debora Rossi, archeologa e Direttrice del Museo Civico Archeologico “Enrico Pellegrini” di Pitigliano (GR), dialogherà con Sergio Grasso, giornalista e antropologo alimentare, e Chiara Valdambrini, direttore del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma.

A seguire apertura straordinaria del Museo fino alle ore 20:00 e degustazione di vini rosè selezionati dai Sommelier e dai Degustatori di AIS-Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Grosseto e offerti dalle cantine Podere Nannini (Loc.Casalvolpi • Riotorto • Piombino -LI), Il Pupillo (Puntone • Scarlino • Grosseto), Podere Cigli (Loc. Casteani • Gavorrano • Grosseto) e Le Calle (Loc. La Cava • Poggi del Sasso • Cinigiano • Grosseto).

Ingresso libero. Per info e prenotazioni: tel. +39 0564-488752 | e-mail: accoglienzamaam@gmail.com