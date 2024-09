6Card, da lunedì parte la consegna a Tirli

Castiglione della Pescaia: Continua la consegna delle 6Card, nell'ambito della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Castiglione della Pescaia.



Domani ultimo giorno utile per il ritiro su Punta Ala, poi si procederà con le altre frazioni.

Da lunedì 23 e fino a sabato 28 settembre sarà a aperto lo sportello di Tirli presso le ex Scuole in Via del Poggiolo, con orario 9:00 / 12:00 e 16:00 / 19:00.

L'Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che le 6Card, le tessere associate alla specifica utenza Tari, da fine anno saranno necessarie per il conferimento dei rifiuti nei nuovi contenitori di raccolta già posizionati su tutto il territorio comunale. Ad oggi è stato ritirato solo il 27% delle tessere.

«Invito i cittadini del territorio comunale – dice la sindaca Elena Nappi – a ritirare le tessere, perché solo chi è in possesso della 6Card potrà conferire i rifiuti nei nuovi cassonetti. Da fine anno il servizio di raccolta rifiuti diventerà automatizzato e se non provvisti di apposita tessera non sarà possibile accedere. Mi rivolgo anche, e soprattutto, ai possessori di seconde case, per evitare di farsi trovare impreparati quando il servizio entrerà in funzione. Ognuno potrà recarsi al punto di consegna che ritiene più comodo per il ritiro della tessera che, sottolineo, sarà indispensabile per conferire i rifiuti».

Le 6Card saranno consegnate in duplice copia a tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari del comune. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Per maggiori informazioni: seitoscana.it, numero verde 800127484 o sito istituzionale del Comune comune.castiglionedellapescaia.gr.it.