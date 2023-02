48^ Coppa “Bruno Passalacqua” sedici squadre al via

La novità riguarda il ritorno del Fonteblanda e il debutto del Sant’Andrea



Grosseto: Sono 16 le squadre che saranno al via della 48. Coppa Bruno Passalacqua che prenderà martedì 2 Maggio per concludersi al 23 giugno. Il palcoscenico sarà il bellissimo centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” dell'Invicta Sauro, ubicato il via Adda. Patron Francesco Luzzetti, ha reso noto le liste delle squadre partecipanti. Saranno sedici le società che daranno vita alla massima manifestazione giovanile calcistica che si svolgerà nel capoluogo. Dopo tre anni torna il Fonteblanda, mentre per la prima volta sarà presente il Sant'Andrea.

Il Grosseto sarà la prima testa di serie, seconda l'Atletico Piombino, terza Atletico Maremma, quarta Follonica-Gavorrano. Detentore della Coppa Passalacqua il Grosseto.

Queste le formazioni ai nastri di partenza: Alberese, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Follonica-Gavorrano, Fonteblanda, Grosseto, Invicta Sauro, Manciano, Nuova Grosseto, Paganico, Ribolla, Sant'Andrea, Scarlino, Venturina, Virtus Amiata.