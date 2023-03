4° Stormo Caccia apre ufficialmente le porte al pubblico nel centenario Aeronautica

Grosseto: Martedì 28 marzo, il 4° Stormo Caccia aprirà ufficialmente le porte al pubblico per celebrare insieme a tutti il centenario dell’Aeronautica Militare. Dalle ore 10:00 alle ore 17:30 sarà possibile accedere presso l’aeroporto militare - in via Castiglionese 70 – e assistere all’attività di volo, di aeromodellismo, visitare il museo storico dello Stormo e gli stand espositivi tra i quali non mancheranno anche quelli dedicati alla formazione e alle diverse opportunità per entrare a far parte dell’Aeronautica Militare. Saranno inoltre presenti velivoli in mostra statica, simulatori di volo, mongolfiere e tanto altro.

Per accedere non servirà alcuna prenotazione, sarà possibile parcheggiare all’interno dell’aeroporto o arrivare in base utilizzando il servizio navetta messo a disposizione da Autolinee toscane e da enti militari che, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, effettuerà il trasporto dei visitatori dai parcheggi dei centri commerciali Aurelia Antica e Maremà fino all'ingresso dell'Aeroporto.

Come tutti gli eventi legati al centenario della Forza Armata anche l’Open Day del 4° Stormo rientra nel progetto benefico “Un dono dal cielo per AIRC”, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti durante la giornata saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC.