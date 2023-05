4 settimane di attività in spiaggia con la A.S.D. Fossombroni

Grosseto: Con l’estate ormai alle porte l’associazione sportiva A.S.D. Fossombroni si fa trovare pronta per un mese improntato al divertimento e all’apprendimento. Sotto la brillante guida del Prof. Amedeo Gabbrielli, del suo collaboratore Prof. Giovanni Castelli e di uno staff adeguatamente preparato durante l’anno scolastico, l’associazione propone 4 settimane di attività in spiaggia, a partire dal 12 giugno, durante le quali saranno coinvolti esperti di varie discipline tra le quali beach volley, beach tennis, bocce sup e canoa; attività che anticipano il percorso formativo che, chi decide di iscriversi presso l’Istituto I.S.I.S. Fossombroni, avrà modo di affrontare e approfondire per accrescere il proprio bagaglio personale.

Tutte le attività saranno accompagnate da giochi in spiaggia, giochi da tavolo e giochi per spremere le meningi e mettere alla prova le proprie abilità. Il programma prevede la partenza alle ore 08:00 dalla stazione di Grosseto con destinazione Marina di Grosseto preso gli stabilimenti balneari Bertini e Cavalleria Savoia dove i ragazzi avranno modo di cimentarsi nelle varie attività, pranzare tutti insieme per socializzare e divertirsi fino alle ore 16:30 quando faranno ritorno a Grosseto. Per partecipare basta contattare direttamente i Prof Castelli e Gabrielli telefonicamente ai seguenti numeri : 3276339401 / 3290774527



Il camp è rivolto a ragazzi che frequentano 3° , 4° 5° elementare e 1°, 2° e 3° media.