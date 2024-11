25 Novembre: Insieme contro la violenza sulle donne

Il Comune di Montalcino, con la collaborazione della biblioteca comunale, gli Arci di Montalcino e di Torrenieri e il Teatrino dei Fondi, in occasione del 25 Novembre – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ha messo insieme un programma di appuntamenti per promuovere la cultura del rispetto e condannare qualsiasi tipo di violenza.

Montalcino: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata instituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica alla non violenza, alla cultura del rispetto, all’emancipazione femminile e alla lotta contro i femminicidi. Partendo dalle giovani generazioni, è necessario lavorare in sinergia tra enti per mettere in campo azioni concrete contro ogni tipo di violenza.

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della biblioteca comunale, i Circoli Arci di Montalcino e di Torrenieri e il Teatrino dei Fondi, ha organizzato un programma di appuntamenti che vanno dalle letture, alla visione di film, fino all’installazione di una panchina rossa, tutto per dire basta alla violenza di genere e tenere alta l’attenzione contro questo fenomeno che affligge le nostre società.

Il programma delle iniziative prende il via venerdì 22 novembre alle ore 17:30 al Circolo ARCI Torrenieri, organizzata dalla Biblioteca Arci di Torrenieri, con l’appuntamento ‘Voce alle donne. Insieme contro la violenza’, una tavola rotonda con la partecipazione di Filomena Cataldo Docente, Blogger, Influencer e Formatrice ANFIS, Grazia Lippi Presidente della sez. Soci Crete-Val d’Arbia Unicoop Firenze, Rosanna Pugnalini già Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana e Rosanna Salluce Presidente dell’Associazione Donna Chiama Donna Onlus di Siena. Gli argomenti spazieranno dall’educazione alla non violenza nelle scuole, la cooperazione contro la violenza e il supporto alle vittime, i problemi irrisolti delle sfide di genere e della parità fra sessi.

Per la giornata del 25 novembre, per promuovere la sensibilizzazione, la biblioteca comunale ha pensato alla campagna social #SASSIROSSIMONTALCINO, ovvero si invitano i cittadini a lasciare un messaggio su un sasso per dire no alla violenza sulle donne. Mercoledì 27 novembre alle ore 21:15 al Teatro degli Astrusi è prevista la proiezione del film ‘C’è ancora domani’ regia di Paola Cortellesi, organizzata dal Teatrino dei Fondi. Per non mancare all’appuntamento e fare in modo che più persone riescano a parteciparvi, la Pro Loco di Castelnuovo dell’Abate ha organizzato un servizio di transfer per raggiungere il Teatro Astrusi di Montalcino per la visione del film in programma. Giovedì 28 novembre alle ore 17 in biblioteca a San Giovanni d'Asso, letture ad alta voce tratte dai libri di Concita De Gregorio, Serena Dandini, Michela Murgia e altre scrittrici, a cura di Federica Machetti Verricchio e a seguire la proiezione del cortometraggio di Rosanna Ferrara tratto dal libro “Scarpette rosse” di Simona Barberio. L’appuntamento è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Montalcino. Infine venerdì 29 novembre alle ore 18:30 presso il Palazzo Pieri a Montalcino inaugurazione della panchina rossa, a seguire la lettura del discorso dell'attivista femminista peruviana Torres-Cáceres ‘Se domani non torno’, scritto nel settembre del 2017 dopo il femminicidio di Mara Castilla, a cura di Simonetta Bernini. Alle ore 20,30 cena con Giacomo Pecciarelli e a seguire DJ SET con Annina Dj. L’appuntamento è organizzato dal Circolo ARCI di Montalcino in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montalcino.