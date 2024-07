19 anni e tanto talento: all’Orbetello Piano Festival arriva Simon Haje

Domani venerdì 26 luglio il giovane pianista si esibirà nel paesaggio incontaminato dell’Oasi WWF Laguna di Orbetello - Casale della Giannella



Orbetello: Sarà una location insolita e affascinante quella che il prossimo venerdì 26 luglio alle ore 21.30 accoglierà il nuovo appuntamento dell’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino al 4 agosto, porta il pianoforte negli angoli più insoliti della laguna toscana.

Le musiche di Beethoven e Liszt risuoneranno nel paesaggio incontaminato dell’Oasi WWF Laguna di Orbetello - Casale della Giannella grazie al pianoforte di Simon Haje, vincitore dell’Orbetello Piano Competition Online 2023, che sarà protagonista del piano recital dall’evocativo titolo “Al chiaro di luna”.





Appena 19 anni, Simon Haje è considerato uno dei giovani pianisti tedeschi più versatili e talentuosi della sua generazione, e vanta già numerosi successi in concorsi pianistici internazionali che lo hanno portato a esibirsi in recital solistici in tutta Europa.

Il suo repertorio spazia tra composizioni per solisti, ensemble e orchestra. Attratto dallo studio dell'epoca romantica (in particolare dalle opere di Chopin e Liszt), Haje ha approfondito anche il periodo classico viennese (Mozart, Beethoven).

Ha debuttato all'età di 12 anni come solista al Teatro del Castello di Rheinsberg per poi esibirsi su palcoscenici prestigiosi come la Tonhalle di Düsseldorf, la Filarmonica di Berlino e il Konzerthaus di Berlino. Nel 2022 è stato nominato Young Steinway Artist per i suoi meriti e nel 2025 eseguirà il 4° Concerto per pianoforte di Beethoven con la Konzerthausorchester Berlin con la direzione di Christoph Eschenbach.

Dopo il concerto di venerdì 26 luglio, il festival prosegue con uno degli appuntamenti più attesi: mercoledì 31 luglio alle ore 06.00, a grande richiesta torna il “Concerto all’alba” nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello - Bosco di Patanella. Protagonista la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Asagi Nakata.

Quindi la rassegna si sposta al Forte delle Saline di Albinia con “I concerti alla Torre”: giovedì 1 agosto alle ore 21.30, Gianluca Faragli, sarà protagonista del piano recital “Reminiscenze”.

Venerdì 2 agosto sempre alle ore 21.30 il pianoforte di Tomasz Zajac, offrirà un programma di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin.

Sabato 3 agosto alle ore 21.30 Si rinnova l’appuntamento che nasce dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein.

Gran finale domenica 4 agosto alle ore 21.30 con il pianoforte di Sergey Belyavsky.

Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui RRD Roberto Ricci Design.