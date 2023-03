12° Concorso Fotografico Nazionale Città di Follonica

Follonica: Il 12 marzo scadono le iscrizioni al concorso fotografico nazionale "Trofeo Città di Follonica" coorganizzato da Fotoclub Follonica e dal Comune di Follonica. I partecipanti possono presentare opere suddivise in 4 sezioni : Natura, tema libero, Street e Portfolio. Ciascuna sezione ha una giuria dedicata i cui partecipanti, di varia estrazione, hanno una preparazione ed esperienza specifica in quel genere fotografico. I premi principali del concorso si suddividono in primo premio assoluto, miglior autore under 30, rispettivamente di 1000 e 300 euro e verranno decisi dalle 4 giurie in sezione congiunta tra i finalisti di ciascun tema.

Tra i tanti premi, la novità di quest'anno è l'introduzione del Premio Mondo sommerso, dove si confronteranno gli amanti della foto subacquea. Nonostante il grave periodo di crisi che tutto il Paese sta attraversando, il Trofeo Città di Follonica ha mantenuto inalterata l’attrazione nei confronti dei fotografi partecipanti, garantendo non solo un numero di fotografie e di autori iscritti che lo conferma di gran lunga come il concorso con il maggior numero di iscritti tra quelli patrocinati dalla FIAF (Associazione Italiana Associazioni Fotografiche), ma anche un alto livello delle opere ammesse e premiate.

Nell’arco delle 11 edizioni, si annoverano tra i vincitori autori acclamati e conosciuti assieme a giovani fotografi che proprio da questo concorso hanno conquistato poi visibilità nazionale ed internazionale.

il link al concorso. http://www.concorso.fotoclubfollonica.com/

Le giurie si riuniranno 1l 17,18 e 19 Marzo mentre i risultati saranno resi noti il giorno 26. La cerimonia di premiazione, il 13 maggio, coinciderà con l’inaugurazione della mostra delle opere premiate presso la Pinacoteca comunale di Follonica e saranno esposte fino al 6 giugno.

Alcune delle foto premiate nel 2022