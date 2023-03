“100 anni di Calvino”: ecco i prossimi appuntamenti della Rete

Domani, martedì 14 marzo, ad Arcidosso arriva “Dinosauri”, Magliano in Toscana ospita giovedì 16 marzo “Il Visconte dimezzato”, mentre venerdì 17 a Castiglione della Pescaia sono protagoniste le “Fiabe Italiane”



Grosseto: Proseguono gli appuntamenti dedicati a Italo Calvino e promossi dalla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma, per tributare un doveroso omaggio a uno dei più apprezzati autori italiani che con la Maremma ha avuto un legame speciale.

I prossimi appuntamenti si terranno martedì 14 marzo, alle ore 11.15, nella biblioteca comunale di Arcidosso con il Teatro Studio che porterà in scena “Dinosauri”: una lettura, con musiche dal vivo, tratta da “Le Cosmicomiche”; giovedì 16 marzo, alle ore 14.15, sempre il Teatro Studio presenta il “Visconte dimezzato” alle scuole medie di Magliano in Toscana, mentre venerdì 17 marzo, alle 17, alla Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, la compagnia AnimaScenica presenterà, per un pubblico di ragazzi e adulti, “Fiabe italiane”.

Lo spettacolo di domani, martedì 14 marzo, ad Arcidosso racconta, tra musica e parole, l’avvincente storia di un dinosauro, sopravvissuto all’estinzione, che si troverà a vivere nel villaggio dei “Nuovi”, la giovane specie che abita la terra. I “Nuovi” e il dinosauro impareranno a convivere e le migliori qualità di ognuno emergeranno mescolate e rinnovate nelle generazioni successive. A portare in scena “Dinosauri”, che vede la regia di Mario Fraschetti, saranno per il Teatro Studio Mirio Tozzini, Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi e Paolo Mari alla chitarra.





Giovedì 16 marzo, a Magliano, arriva “Il Visconte dimezzato”: fiaba di gesta incredibili ed eccessi inauditi, un racconto ricco di allegorie, che porta lo spettatore a considerare le conseguenze dei gesti eclatanti e il pericolo che recano in sé. Con “Il Visconte dimezzato”, il Teatro Studio recupera la fiaba per narrare l’incredibile storia del Visconte che fu dimezzato e delle sue due parti che ebbero vita propria! Tra le avventure narrate, si dipana un racconto che spinge a considerare le conseguenze dell’eccesso, del pericolo che reca in sé, la visione a senso unico, ristretta. Una riflessione sulla necessità di saper accogliere le nostre parti e integrarle, anche quelle più “oscure”, un insegnamento alla “via di mezzo”, un’occasione emozionante ed esilarante per ricercare l’equilibrio del proprio agire. A portare in scena le vicende del Visconte ed accompagnare in modo attivo lo spettatore dentro la storia saranno Daniela Marretti, Luca Pierini ed Enrica Pistolesi. La regia è di Mario Fraschetti.





“Fiabe italiane”, in scena venerdì 17 a Castiglione della Pescaia, è lo spettacolo della compagnia AnimaScenica che coniuga le storie di Italo Calvino con la musica, accompagnando gli spettatori nell’immaginario fiabesco di personaggi ora nobili e straordinari, ora umili e scalcagnati. Con l’interpretazione di Irene Paoletti e la musiche di Emanuele Bocci, il pubblico arriva a popolare le fiabe e a dimostrare che le vicende umane, le emozioni, le fragilità e gli eroismi non hanno distinzione di classe sociale, ma sono trasversali all’intero genere umano.





Per informazioni sul calendario è possibile consultare il sito www.bibliotechedimaremma.it o scrivere alla biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, che organizza le attività di promozione della lettura per la Rete, all’indirizzo biblioteca.comunale@castiglionedellapescaia.gr.it.