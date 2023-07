Zanzare: disinfestazione e buone pratiche

Grosseto: Come ogni estate, il nostro territorio risulta soggetto alla presenza di zanzare. Oltre ad essere notoriamente fastidiosi, questi insetti possono talvolta essere causa di malattie cosiddette “tropicali”, spesso portate nel nostro paese da viaggiatori stranieri.



Il ruolo del Comune, in questo senso, è quello di effettuare disinfestazioni preventive sugli insetti allo stadio larvale e di intervenire con disinfestazioni di emergenza sugli insetti allo stadio adulto. Un’ azione questa affiancata dall’Asl locale, la quale porta avanti sul territorio nazionale attività di sorveglianza, permettendo l’identificazione rapida dei casi e la conseguente adozione immediata delle necessarie misure di controllo.

Il Comune di Grosseto e la Asl locale hanno instaurato un rapporto collaborativo, grazie al quale sono state condivise sia le azioni di disinfestazione preventive, effettuate nei mesi di maggio e giugno, che la procedura di emergenza da seguire in caso di segnalazione di presenza, nel nostro territorio comunale, di malattia trasmessa dalle zanzare.

Il Comune di Grosseto, sempre in ottemperanza alle puntuali direttive regionali, ha emesso l’ordinanza sindacale n°20/2023, nella quale vengono puntualmente descritte le indicazioni che i cittadini devono mettere in atto per contribuire fattivamente alla lotta alla proliferazione delle zanzare.

Questa ordinanza, insieme ad una apposita brochure realizzata dal Comune ed alle indicazioni del Ministero della Salute, sono reperibili suo sito istituzionale del Comune di Grosseto al link: new.comune.grosseto.it.

Tra le azioni virtuose che i cittadini possono mettere in campo:

- Evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante (sul suolo o in contenitori) anche temporanee

- Laddove non si possa svuotare i tuoi contenitori contenenti acqua, provvedere a chiuderli mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, oppure svuotarli quotidianamente

- Trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche della tua rete fognaria, e quella presente in qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida

- Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemali in modo da evitare ristagno d’acqua

- Svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o esegui al loro interno adeguati trattamenti larvicidi

- Svuotare completamente almeno ogni 5 giorni i materiali stoccati all’aperto (bidoni, pneumatici, e altri contenitori) oppure praticare trattamenti di disinfestazione entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

- Nel caso in cui non si possa annaffiare piante e fiori con acqua trattata con prodotti larvicidi, riempire i vasi portafiori con sabbia e tenere gli annaffiatoi capovolti

- I conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche

Chiediamo ai nostri concittadini di aiutarci attivamente per raggiungere insieme il comune obiettivo di ridurre il più possibile la popolazione di zanzare sul nostro territorio.

L’ufficio ambiente del Comune di Grosseto è disponibile per informazioni e chiarimenti email serviziambientali@comune.grosseto.it – telefoni 0564 488670 - 0564 488870.