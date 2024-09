XVI Assemblea Congressuale di Anci Toscana, Elena Nappi eletta membro del Consiglio regionale

Castiglione della Pescaia: Il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi a Firenze, in occasione della XVI Assemblea Congressuale di ANCI Toscana nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ha ribadito la propria posizione, e quella dei Comuni del G20Spiagge, sulle novità legate all'imposta di soggiorno a seguito della proposta di revisione da parte del Governo.



L'evento, intitolato “diSegno Comune”, ha dato l'opportunità ai sindaci di raccontare le proprie esperienze ed è stato l'occasione per fare il punto sull'impegno di Anci per i territori della Toscana, un confronto politico-istituzionale per trovare spunti futuri su quelli che sono stati i temi caldi della stagione turistica, dalle concessioni demaniali all'imposta di soggiorno.





Nel suo intervento il sindaco Nappi ha sottolineato l'urgenza di una revisione che permetta di sostenere maggiormente gli investimenti locali e di estendere l'utilizzo dell'imposta in settori chiave come la sicurezza, la pulizia e i servizi per cittadini e turisti. «Con tutti i sindaci dell'assemblea – ha dichiarato – abbiamo condiviso l'importanza di avere una revisione ponderata dell'imposta di soggiorno, soprattutto sulla parte relativa alla modalità di riscossione che deve avvenire in maniera chiara e gestita in modo che non penalizzi i bilanci di ogni comune».





L'Assemblea ha eletto gli organi che guideranno Anci Toscana per i prossimi cinque anni. La nuova Presidente è Susanna Cenni, Simone Gheri è stato riconfermato Direttore.









Elena Nappi è stata eletta in qualità di membro del Consiglio regionale di Anci Toscana. «Le mie congratulazioni vanno alla nuova Presidente Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, e al riconfermato direttore Simone Gheri. Sono molto onorata di poter partecipare attivamente a questa importante associazione – ha concluso –, che è la "Casa dei Comuni", attraverso la quale far valere idee e proposte, e soprattutto portare avanti importanti impegni in tutti i settori come la sanità, la sicurezza, il trasporto pubblico ed ogni questione che coinvolge sempre i sindaci, considerati l'avamposto dei cittadini».