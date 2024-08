Walter Capitani (Lega) entra in Consiglio Provinciale

Grosseto: Walter Capitani, in seguito alla nomina ad Assessore di Danilo Baietti, entra a far parte del Consiglio Provinciale in quanto primo dei non eletti.

“Un traguardo importante e meritato per Walter – dichiara il Responsabile provinciale Enti Locali della Lega, Luca Grisanti – ma soprattutto un traguardo importante per il comprensorio dell’Argentario e per l’intera area sud della nostra provincia. Sono infatti certo che Walter saprà rappresentare con competenza e impegno tutte le esigenze e le problematiche di quei territori e dell’intera provincia.”



Walter Capitani ricopre attualmente la carica di Consigliere del Comune di Monte Argentario. E’ iscritto alla Lega da moltissimi anni e si è sempre distinto per il suo impegno e per la disponibilità all’ascolto nei confronti di chiunque. Adesso rappresenterà il partito di Matteo Salvini in Provincia.

“Un incarico importante e una grandissima responsabilità – dichiara Capitani – di cui sento assolutamente il peso ma che intendo affrontare con il consueto impegno e con la volontà di portare a casa risultati rilevanti per il mio territorio e per la nostra Provincia. Come è noto a tutti io mi sono sempre dedicato all’attività politica ed al territorio con smisurata passione e dedizione. Adesso entro in Consiglio con determinazione e con altrettanta convinzione, nella certezza di poter dare un importante contributo all’Amministrazione.”

In questo momento gli equilibri politici in Provincia sono abbastanza precari. A un Presidente di area centro-sinistra si contrappone un Consiglio che, in teoria, dovrebbe rappresentare una maggioranza di centro-destra. “A questo proposito – conferma Capitani – non posso però non rilevare come la maggioranza consiliare di centro-destra abbia nel rappresentante di Nuovo Orizzonte Civico Pieraccini un elemento di ragionevole dubbio. Un gruppo politico sui generis, che appoggia Limatola in Provincia e al Comune di Roccastrada, ma che si dichiara di centro-destra… Sono i misteri della politica.”

Il nuovo Consigliere Provinciale siederà quindi nei banchi dell’opposizione, assieme agli altri rappresentanti della coalizione di centro-destra. “Mi sono schierato con coerenza all’opposizione – conclude Capitani – un’opposizione che avrebbe dovuto avere i numeri per cambiare le politiche di questa Provincia e darle nuovo slancio. Purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato qualcosa di diverso, io non posso non prenderne atto. Ma una cosa è certa: la Lega entra in Consiglio con la consapevolezza del proprio ruolo e della propria importanza. Come sempre io sarò tra la gente, sarò ad ascoltare le istanze e le problematiche di tutti e porrò il massimo l’impegno per trasformarle in azioni politiche a favore del territorio e delle persone.”