"Vulcano di birra" torna ad Arcidosso

Arcidosso: Dal 14 al 16 giugno, ad Arcidosso, torna "Vulcano di Birra!". Novità e conferme nella quinta edizione del festival dedicato alla birra artigianale che in questi anni ha ospitato sul Monte Amiata più di quindici birrifici.

Quest’anno tra i protagonisti segnaliamo due new entry di rilievo nazionale: Rirtual Lab di Formello - Roma, vincitore del Birraio dell’anno 2024 e Mister B, di Mantova, che è stato il primo birrificio italiano a rivendere birra solo in lattina. Oltre a loro, torneranno il toscano Toptà da Lucca, Birra Amiata che gioca in casa e Wooden Beer, che porterà al festival birre nazionali ed internazionali. Un totale di venticinque spine in cui si alterneranno etichette da assaggiare, gustare, scoprire o riscoprire, per soddisfare ogni voglia di birra!





Saranno cinque anche gli stand dedicati al cibo con sfiziosità e ricette per tutti i gusti: dai classici burger di chianina e cinta senese ai panini con polpo, porchetta di Ariccia, dalla pizza contemporanea e le donzelle, agli arrosticini, fino a gelato thai, pancake e cocktail frost.

E poi la musica, che accompagnerà tutte e tre le serate dall’aperitivo al dopo cena. Si aprirà il venerdì con il concerto dei Radio Babylon, gruppo ska formatosi nel 1997 che conta ben tre album prodotti e disponibili su Spotify, prima e dopo il concerto musica in vinile con DJ Brando. Il sabato sera sarà dedicato alla partita della nazionale italiana proiettata su schermo ledwall e, a seguire, party anni ‘90, per rivivere insieme le notti magiche che fecero sognare milioni di italiani. Infine, domenica, Storica Band con rock puro, nata a Roma nel 2020.

“Siamo ancora carichi di energia dal successo del 2023 e per quest’anno abbiamo pensato ad un programma ancora più ricco – commentano gli organizzatori – ! La combo che più ci piace è quella tra realtà produttive locali e proposte originali e innovative, sia per la birra che per il food, così da offrire a chi verrà al festival un mix originale e ricco di possibilità! Ovviamente, come in ogni eruzione, ci sarà il bicchiere celebrativo del festival (nuovo nella grafica e nella forma!) che ogni partecipante potrà acquistare alla cassa insieme ai gettoni per consumare la birra”.

Ad ospitare il festival sarà anche quest’anno il “Nido di fate”, la struttura immersa nel parco del tennis di Arcidosso, completamente rinnovata, con spazi ampi, aperti e coperti, adatti a musica, giochi e relax!

“Vi aspettiamo per vivere insieme tre giorni spensierati e divertenti – proseguono –! Ci piace passare il tempo insieme per organizzare momenti di aggregazione e promozione, per far vivere il nostro paese, e non vediamo l’ora di iniziare la stagione estiva con tutti voi al Vulcano di birra”.





Partecipanti all' "eruzione" 2024:



BEER: Ritual Lab (Formello-Roma), Mister B (Mantova), Toptà (Lucca), Birra Amiata (Arcidosso), Wooden Beer Shop (Grosseto con spine italiane e internazionali)

FOOD: Chianina station (burger toscani), Il palato chiede il bis! (pizza contemporanea), Egg street food (polpo e porchetta), Roba da matti (dolci), Pro loco Arcidosso (fritti e arrosticini)

MUSIC: Radio Babilon, Crazy 90s – il party anni ‘90, Storica, Dj Brando, Dj Michner