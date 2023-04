Volley: I giovani dell'Invicta Volleyball Grosseto sugli scudi al torneo di Torino

I giovani dell'Invicta Volleyball U15 e U17 vincono Torneo Internazionale Pasqua Sotto Rete.



Grosseto: Le squadre dell'Invicta U15 e U17 maschile sono partita alla volta di Torino per partecipare al "Torneo Internazionale Pasqua Sotto Rete", accompagnati dagli allenatori Sonia Feltri e Fabrizio Rolando.

Per la categoria U15, otto sono state le squadre al via divise in due gironi da quattro. Percorso netto per l'Invicta che vince le gare contro Amevilla, Lasalliano e San Paolo il girone. Poi i quarti di finale e la semifinale contro Savigliano. In finale i grossetani ritrovano di nuovo Lasalliano che sconfiggono, vincendo ufficialmente il torneo. Oltre allo strepitoso risultato, Leonardo Ferrari e Alessandro Albonetti festeggiano i premi individuali rispettivamente di migliore palleggiatore e MVP del torneo.



Nella categoria U17 invece dodici squadre al via. Anche la squadra di Rolando non perde un colpo e stravince il torneo senza concedere nulla agli avversari. In finale grande prova di forza contro i padroni di casa di Parella. Anche alle premiazioni di questa categoria abbiamo potuto applaudire il premio individuale conferito a Riccardo Cognata come miglior libero del torneo.