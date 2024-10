Attualità Il presidente Vivarelli Colonna incontra gli stakeholder del Coeso 24 ottobre 2024

Al via una serie di momenti di confronto per riflettere e confrontarsi sui servizi. Oggi il primo appuntamento con la cooperativa Uscita di Sicurezza Grosseto: Si è tenuto questa mattina, giovedì 24 ottobre, il primo di una serie di incontri organizzati dal Coeso Società della Salute con gli stakeholder. Oggi il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato Luca Terrosi, presidente della cooperativa sociale Uscita di Sicurezza. Presenti al confronto, anche la direttrice del Coeso Tania Barbi e l’assessore al Sociale Chiara Vazzano. Obiettivo di questa iniziativa è quello di confrontarsi, valutare eventuali criticità, ma soprattutto riflettere insieme su possibili miglioramenti, in modo da rendere ancora più efficaci i servizi per i cittadini. “In linea con le linee di mandato – dice il presidente Vivarelli Colonna -, ho deciso di avviare un’importante serie di incontri con tutti gli attori che collaborano con il Coeso e operano attivamente sul territorio. Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa per dialogare e ascoltare le esigenze di chi è direttamente coinvolto nei servizi. Oggi ho notato una grande disponibilità e un forte spirito di collaborazione. Sono convinto che questo percorso di confronto ci porterà a identificare insieme eventuali criticità e a sviluppare soluzioni concrete”. Nella foto Antonfrancesco Vivarelli Colonna con Luca Terrosi Seguici



