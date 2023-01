Sport Volley femminile: derby tra l under 18 della Pallavolo Grosseto 10 gennaio 2023

10 gennaio 2023 138

138

Redazione Grosseto: Probabilmente a Grosseto (forse anche oltre) non era mai successo. E comunque la partita di questa sera al PalAzzurri ha qualcosa di unico ed eccezionale. Infatti per gli ottavi di finale del campionato territoriale U18F Basso tirreno si affronteranno le due nostre formazioni: La Nera Giorgio Peri Grosseto allenata da Stefano Spina e la giovanissima rossa a guida Maurizio Natalini. "Sarà una festa dello sport in versione volley tra amiche che per due ore diventano rivali. Annullate tutti gli impegni, stracciate le agende. Vi aspettiamo alle 18.30 sugli spalti a tifare, sarà impossibile il contrario, Pallavolo Grosseto. Alla fine dell' incontro " terzo tempo rugbystico" con spizzata offerta alle bimbe dal Panificio Galletti", termina la società PALLAVOLO GROSSETO. foto di repertorio

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Volley femminile: derby tra l under 18 della Pallavolo Grosseto Volley femminile: derby tra l under 18 della Pallavolo Grosseto 2023-01-10T15:15:00+01:00 142 it Volley femminile: derby tra l under 18 della Pallavolo Grosseto. La Nera Giorgio Peri Grosseto allenata da Stefano Spina e la giovanissima rossa a guida Maurizio Natalini. PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2018/11/18/20181118202057-d03e400b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2018/11/18/20181118202057-d03e400b.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 10 Jan 2023 15:15:00 GMT