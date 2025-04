Primavera nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano – Isola del Giglio 2025

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano presenta il programma dell’edizione 2025 di “Primavera nel Parco – Isola del Giglio”, un ciclo di appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio naturale e culturale dell’isola.

Isola del Giglio: L’iniziativa si articola in più giornate, con escursioni, attività educative e visite guidate volte a valorizzare gli ambienti terrestri e marini del territorio, promuovendo al contempo una fruizione consapevole e rispettosa del contesto ambientale.

Programma escursioni

VENERDÌ 25 APRILE

Faro del Fenaio - anello di Scopeto

Tra agricoltura, natura e mostri di pietra con panorami mozzafiato. Dopo una breve visita di Giglio Castello trekking attorno al promontorio del Fenaio fino a raggiungere la baia del Campese. Al termine del trekking possibilità di fare un bagno in spiaggia.

Ritrovo: ore 10 Giglio Castello fermata bus

Durata: 6 ore – Difficoltà: media. Su prenotazione, € 8 e riduzioni.

SABATO 26 APRILE

Da Giglio Castello a Capel Rosso, fioriture in alto mare

Percorso ad anello da Giglio Castello al faro di Capel Rosso. Attraversando ambienti molto vari, con panorami mozzafiato, in un continuo saliscendi tra poggi e macchia mediterranea profumata. Rientro lungo la strada carrozzabile che riporta a Giglio Castello.

Ritrovo: ore 10:00 Piazza Gloriosa, Giglio Castello – Durata: 7 ore – Difficoltà: impegnativo. Su prenotazione, € 8 e riduzioni.

DOMENICA 27 APRILE

Giglio coast to coast

Percorso che permette di attraversare l’isola dal versante orientale a quello occidentale, con un suggestivo passaggio per il borgo medievale di Castello. Un viaggio nella natura ma anche nella storia e nella cultura locale. Per i più coraggiosi possibilità di fare il bagno nella splendida baia di Campese.

Ritrovo: ore 10:00 Giglio Porto, Info Park

Durata: 6 ore – Difficoltà: media – Su prenotazione, € 8 e riduzioni.

SABATO 24 MAGGIO

Missione natura dal Porto alle Caldane e ritorno

Nella Giornata Europea dei Parchi, un trekking lungo le scogliere del Giglio attraversando due meravigliose spiagge. Durante il percorso brevi attività di immersione nella natura e di esplorazione condivise; una gita per tutta la famiglia.

Ritrovo: ore 10:00 Giglio Porto, Info Park

Durata: 6 ore – Difficoltà: facile – Su prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni. Bambini piccoli solo nel marsupio o nell’apposito zaino.

DOMENICA 25 maggio

Alla ricerca del discoglosso - citizen science con l’esperto

‘Isole Rare’ è un progetto condotto dal Parco Nazionale centrato sulla tutela di habitat e di specie importanti per i nostri ambienti insulari. Trekking da Giglio Castello a Campese attraverso il Bosco del Dolce: un esperto naturalista ci farà scoprire l’habitat di un piccolo anfibio endemico, il discoglosso sardo.

Ritrovo: ore 10:00, Giglio Castello – Durata: 5 ore circa – Difficoltà: media. Su prenotazione, gratuito. Bambini piccoli solo nel marsupio o nell’apposito zaino.

Tutte le escursioni sono accompagnate da guide del Parco e pensate per un pubblico interessato alla natura, alla storia e alla valorizzazione del territorio.

Prenotazioni e informazioni

La partecipazione richiede prenotazione online sul sito ufficiale: http://parcoarcipelago.info/capraia

Per ulteriori informazioni: info@parcoarcipelago.info

tel. 0565 908231 - 0564 809400

Il programma completo delle attività di tutte le isole del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, raccolto nella consueta pubblicazione ‘Vivere il Parco’, è disponibile e scaricabile dalla home page del sito istituzionale www.islepark.it o direttamente da qui : https://www.islepark.it/attivita-ed-eventi-con-il-parco/

In punto Info park GIGLIO Porto - Casa del parco

si trova in Via Provinciale, 9 - Giglio Porto - Tel. 0564 809400.

Presso la sede della Pro Loco Isola del Giglio – sulla base di una collaborazione tra questa, il Comune e l’Ente Parco – è attivo il nuovo punto informativo che consente di scoprire tutte le proposte di fruizione del Parco Nazionale ed in particolare delle Isole del Giglio e di Giannutri. Al suo interno sono disponibili diversi materiali promozionali e divulgativi ed è possibile acquisire le cartine ufficiali per fruire della rete sentieristica presente al Giglio e a Giannutri. Il punto informativo si coordina con Info Park per la prenotazione delle escursioni programmate. La struttura è arricchita da uno spazio espositivo (la “Casa del Parco” con ingresso al piano terra) dove è possibile apprezzare immagini delle straordinarie eccellenze naturalistiche ed archeologiche che caratterizzano l’area protetta, ma anche video dedicati alla rete sentieristica e al Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini “Pelagos”, nonché approfondimenti sugli ambienti e sui valori culturali delle isole del Giglio e di Giannutri.

Aperto da marzo a ottobre: tutti i giorni, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Da novembre a febbraio: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 13:00.

foto Roberto Ridi