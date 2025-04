“I concerti di Fondazione” con il duo Viganò e Manini

Grosseto: La rassegna “I concerti di Fondazione”, promossa dall’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti prosegue con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Sabato 12 aprile alle ore 17, l’Auditorium Carlo Cavalieri in via Bulgaria a Grosseto ospiterà il concerto del duo formato dal soprano Simona Viganò e Alessio Manini al pianoforte. L’evento è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura, con la possibilità di associarsi direttamente prima del concerto al costo di 5 euro.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Morricone come “C’era una volta il West” e “Cinema Paradiso”, “Sì, mi chiamo Mimì” e "O mio babbino caro” di Puccini, “Ebben? Ne andrò lontana” di Catelani, “Io son l’umile ancella” di Cilea, e con alcune musiche di Tosti come “Non t’amo più” e “Malìa”.