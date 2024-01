Vivi Altotevere Sansepolcro-Grosseto. Info su biglietti

Grosseto: La società biancorossa informa che i biglietti per assistere alla gara Vivi Altotevere Sansepolcro-Grosseto, primo incontro del nuovo anno del Grifone, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14.30, saranno in vendita il giorno della partita presso lo Stadio Comunale Buitoni di Sansepolcro.



Ai sostenitori biancorossi è stato riservato il settore della Gradinata.

La società ospitante ha previsto un tagliando intero al prezzo di 12 euro ed una tariffa ridotta al costo di 10 euro, quest’ultima riservata alle donne, agli under 14 e agli over 65.

Accesso gratuito per i portatori di handicap.

I biglietti saranno acquistabili ai botteghini dell’impianto biturgense posti in Viale Osimo 291.