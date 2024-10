Castiglione della Pescaia: Visite guidate, trekking e festeggiamenti nel fine settimana a Castiglione della Pescaia e nelle sue frazioni.

Sabato 5 ottobre alle 15:00 e domenica 6 alle 11:00 visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. Per gli appassionati di archeologia, al MuVet di Vetulonia alle 16:00 visita guidata gratuita alla mostra "Il ritorno del condottiero" a cura delle archeologhe del museo.



Domenica 6 ottobre tutti i bikers per la Croce Rossa con la 7° edizione della "Benedizione dei motocicli, motociclisti e caschi". Il Raduno organizzato da Vespa Club sarà una giornata di motori e solidarietà, un evento speciale con pranzo itinerante il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa - Comitato di Castiglione della Pescaia. Il ritrovo alle 9:00 in Piazza Garibaldi per la benedizione dei bikers prima della partenza verso Scarlino, Gavorrano e Ribolla.

Per gli amanti di trekking l’Autunno a Castiglione della Pescaia propone "Un’isola sulla Diaccia Botrona", passeggiata archeo naturalistica con birdwatching alla scoperta di come la Riserva Naturale si è trasformata nei secoli. Da una posizione privilegiata che domina l'intero territorio sarà possibile capire l'importanza che questo ambiente umido ha avuto da sempre per i castiglionesi e si parlerà anche di bonifica e dell'abbazia di San Pancrazio al fango. Un'escursione facile anche per bambini. Il ritrovo è alle 9:30 ai Ponti di Badia.

A Tirli torna domenica la festa contadina "C'era una volta Tirli". Dalle 10:30 tutti in Piazza del Popolo per partecipare a giochi antichi, ad una visita guidata alla Casa delle api e dei ciuchini, provare attività e trattamenti olistici, un pranzo per le strade del borgo, musica e tanto altro. Durante tutti gli eventi è aperto ed allestito il "Mercatino del Rosa".