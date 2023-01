Attualità Visite guidate in lingua dei segni, un successo 17 gennaio 2023

Monia Tanganelli Pitigliano: Grande successo ha riscosso tra i soci dell’ENS la visita di domenica 15 gennaio al piccolo borgo di Montemerano e alla sinagoga di Pitigliano. Oltre ai soci della sezione provinciale di Grosseto, si è unita al gruppo una rappresentanza delle sezioni di Arezzo e Prato.



Grazie alla guida Anna Bardelli ed alla traduzione dell’interprete LIS Susanna Ghinassi, i soci hanno potuto apprezzare le bellezze del borgo e della chiesa di San Giorgio a Montemerano e della sinagoga. Ricordiamo che la visita è parte del progetto “Archeologia, musei e territorio IN SEGNI”, nato dalla collaborazione con il museo archeologico e d’arte della Maremma e la sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Grosseto, finanziato con il contributo del bando “SISTEMI” della Regione Toscana.

Prossima tappa, domenica 22 gennaio a Massa Marittima. Per iscrizioni ed informazioni scrivere a: grosseto@ens.it oppure telefonare allo 0564-451717



