Visita Giani (FDI): La solita passerella propagandistica che non porta nulla di nuovo

Massa Marittima: “Noi di Fratelli d’Italia Massa Marittima essendo persone che amano la propria città, nutriamo una sorta di gratificazione quando le Istituzioni vengono a far visita ai nostri territori. Quindi, abbiamo sì apprezzato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani quando è venuto a far visita alcuni mesi fa alle famose mura franate della città del Balestro, rendendo omaggio come se per le stesse fosse una sorta di “estrema unzione”, e siamo stati ancora più grati allo stesso Giani quando alcuni giorni fa è venuto a far visita all'ospedale Sant’Andrea per vedere più da vicino la situazione sanitaria massetana: questa volta si spera, a differenza delle mura crollate non per dare l’estrema unzione anche a questa importante e vitale struttura”. Così, apre la nota congiunta del coordinatore provinciale di FDI-Grosseto, Luca Minucci e del coordinamento comunale Fratelli d’Italia Massa Marittima.







“A sentire quello che ha detto lo stesso presidente, - proseguono da FDI - sembrava che da li a poco l'ospedale massetano venisse portato a nuova vita. Infatti, se non ricordiamo male, ci ha subito detto che assumerà a Massa 6 nuovi infermieri. Momento quest’ultimo di forte entusiasmo, che purtroppo è durato come lo spazio di una bevuta di caffè. Sicuramente il presidente Giani immaginiamo che abbia avuto un momento di amnesia, in quanto si è dimenticato di dire che nel frattempo per varie ragioni erano andate via dal nosocomio massetano ben 14 infermieri: quindi con un saldo negativo di 8 unità”.

“Ma sorvoliamo su questo, anche se da tralasciare c’è purtroppo ben poco in quanto parlano i fatti. – commenta il coordinatore provinciale Luca Minucci - Ma saremo ancora più grati di conoscere da Giani come intende risolvere la “faccenda” dell'ortopedia, la quale ha perso un medico, senza contare che mancano gli infermieri in sala operatoria. Per di più, c’è da notare che le sale operatorie nei periodi festivi, sono chiuse per mancanza di personale: pertanto care patologie e malattie per voi durante i periodi festivi non c’è sanità al Sant’Andrea. Per non parlare poi della radiologia, che già da adesso esegue la TAC, la i risultati vengono letti altrove, come se così facendo si risolvesse il problema. Certamente nell'immediato qualcuno c’è che legge la TAC. Ma quel qualcuno che non opera al Sant’Andrea ma altrove, si sobbarca il lavoro che invece dovrebbe essere effettuato giustamente da un medico dell’ospedale di Massa. Quindi, è presto fatto che di li a poco, come purtroppo ultimamente si sta registrando nella nostra sanità regionale, il medico si licenzia e corre nel privato che lo accoglie a braccia aperte. Fatto sta che così continuando anche le TAC, non le leggerà più nessuno”.

“Abbiamo calcolato che se il presidente Giani si presentasse a Massa Marittima per un’altra decina di volte, continuando con le sue promesse, nel giro di poco tempo avremmo risolto tutti i problemi della cittadina. Caro presidente Giani, forse è arrivata l’ora di smettere di prendere in giro i cittadini del comprensorio massetano, e di dare davvero risposte serie e concrete a chi giornalmente paga le tasse e per questo pretende servizi adeguati e degni di un Paese civile”, concludono il coordinatore provinciale di FDI-Grosseto, Luca Minucci e il coordinamento Fratelli d’Italia-Massa Marittima.