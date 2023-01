Visita alla RSA di Acquapendente del Vescovo di Viterbo

Acquapendente: In merito alla visita del Vescovo di Viterbo Monsignor Orazio Francesco Piazza alla Rsa San Giuseppe di Acquapendente i responsabili della struttura emettono il seguente comunicato :”Questa mattina è venuto a trovarci il Vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Francesco Piazza. Ad accoglierlo, la sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi, il parroco Don Enrico Castauro, e l’amministrazione della RSA San Giuseppe.

Il Vescovo è stato accompagnato in un “tour” della struttura ed ha incontrato i nostri ospiti, che si sono mostrati emozionati per la bella sorpresa. Mons. Orazio Francesco Piazza si è detto soddisfatto delle condizioni della residenza sanitaria e del livello di umanità, dignità e professionalità con cui sono accuditi i nostri ospiti. Su invito del direttore sanitario dott. Remo Brenci, il Vescovo ha infine promesso di tornare il 19 marzo, in occasione della tradizionale “Festa di San Giuseppe” .Nel pomeriggio, il Vescovo proseguirà la visita presso l’Ospedale di Acquapendente”.