Virtus Maremma scalda i motori

Con l'inizio del mese di Agosto si aprono l' iscrizioni al settore giovanile della società bianco-verde per la prossima stagione sportiva 2024/25.



Roccastrada: Il presidente della Virtus Omar Bindi ha presentato l'inizio della nuova stagione “Vogliamo proseguire il lavoro svolto in questi anni, dopo il successo del nostro Campus e i numeri in costante crescita del nostro settore giovanile, i nostri obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere attraverso un lavoro tecnico serio ed intenso, con una attenzione educativa nei confronti dei ragazzi. Gli allenamenti e il progetto tecnico seguono la traccia ben definita dal “metodo ACF Fiorentina”, le proposte tecnico-tattiche sono parametrate in modo da permettere ai ragazzi di misurarsi serenamente, con i compagni e con le loro stesse capacità. La Virtus Maremma non ha la presunzione di creare campioni, ma la speranza di formare bambini appassionati di sport e di sfide”.

Le nostre Squadre e i nostri Gruppi :

➡️Allievi 2008-2009

➡️Giovanissimi 2010

➡️Giovanissimi 2011

➡️Esordienti 2012

➡️Esordienti 2013

➡️Pulcini 2014

➡️Pulcini 2015

➡️Primi Calci 2016

➡️Primi Calci 2017

➡️Piccoli Amici 2018

➡️Piccoli Amici 2019

Altri servizi del nostro Piano di Offerta Formativa

▶️Preparatori Portieri

▶️Convenzione Area Medical

▶️Servizio Navetta nel Comune

▶️Servizio Navetta con Grosseto

▶️Affiliazione con ACF Fiorentina

“Lo sport è una delle principali fonti di aggregazione sociale in ogni comunità – sono le parole del responsabile della comunicazione della Virtus Maremma Luca Papini – la Virtus Maremma dalla sua nascita si è fatta promotrice dello sviluppo e della crescita del sport giovanile nel Comune di Roccastrada e riconosciuta a livello regionale, un’opportunità per tutti i ragazzi di svolgere un’attività sportiva con un'attezione particolare anche all'integrazione, una risorsa per la diffusione dei sani valori dello sport. La storia del calcio rinasce ogni volta che un bambino da un calcio ad un pallone”. Ripartiamo insieme,