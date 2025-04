Il Collettivo Kairos denuncia l’atteggiamento del Comune di Orbetello sul 25 Aprile

Orbetello: Riteniamo inadeguato e vergognoso l’atteggiamento assunto dall’amministrazione comunale nei confronti del 25 aprile e gli attacchi all’ANPI da parte del sindaco Casamenti e dell’assessore Minucci - afferma il Collettivo Kairos (Foto di repertorio) - . Oltre ad aver negato il patrocinio alla celebrazione per la Festa della Liberazione organizzata dall’ANPI Costa d’Argento, il Sindaco ha ulteriormente screditato tale evento attraverso i social. Si tratta di un atto gravissimo, espressione di un utilizzo delle istituzioni che sembra avere un fine eversivo. Pretendiamo quindi dall’amministrazione comunale rispetto per la Storia italiana ed europea, pur essendo ormai chiaro a tutti lo scopo della loro ambiguità nei confronti della nostra pagina più buia. Ricordiamo all’amministrazione comunale che la Repubblica Italiana è nata dalla lotta partigiana contro il nazifascismo, da quegli uomini e quelle donne che sono morte per liberare questo paese dalla barbarie fascista e nazista, dagli eccidi della popolazione inerme che chiedeva quiete nelle montagne, dall’abisso morale dei nazionalismi e delle camere a gas.

E' inaccettabile - continua il Collettivo Kairos - l’utilizzo delle istituzioni per mettere in discussione i valori antifascisti della Repubblica italiana, così come sono inaccettabili le pratiche messe in atto dal sindaco e dalla giunta comunale per silenziare e intimorire la popolazione di Orbetello. Non è un caso che l’amministrazione comunale, in linea con l’estrema destra di governo nazionale, tenti di ridurre al minimo la celebrazione del 25 aprile. L’unico evento a cui l’amministrazione comunale presenzierà sarà la deposizione della corona d’alloro in Piazza del Plebiscito, una commemorazione nella quale non sono stati previsti, e anzi sono stati scoraggiati, interventi da parte dell’ANPI e della cittadinanza.

Proprio per questo motivo, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alla commemorazione istituzionale delle 10:45 in Piazza del Plebiscito e alla celebrazione organizzata dall’ANPI presso il Parco dell’Ex idroscalo nel pomeriggio dello stesso giorno. Uniamoci attorno all’antifascismo - conclude il Collettivo Kairos - , contro la barbarie delle estreme destre ovunque in ascesa. Ora e sempre resistenza.