Sono in arrivo i bollettini inviati dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

I bollettini si riferiscono al pagamento del contributo relativo al 2025.

Grosseto: Con il contributo consortile, come stabilito dalla legge regionale 79 del 2012, sono finanziati gli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua delle province di Grosseto e Siena. E’ un lavoro molto importante, disciplinato dall’annuale piano delle attività della bonifica, su un’area di 612mila ettari nella quale sono presenti circa 8.800 chilometri di corsi d’acqua. Ed è proprio grazie al contributo consortile, a carico di tutti i proprietari di terreni e abitazioni, che il consorzio può portare avanti l’attività: è quindi normale che il pagamento avvenga nella prima parte dell’anno, per finanziare gli interventi in corso e quelli già eseguiti.

“E’ fondamentale ricordare – spiega Vito Cognata, responsabile area staff di Cb6 - che il nostro territorio è diviso in quattro unità idrografiche omogenee: Albegna, Pianura Grossetana, Destra Ombrone e Sinistra Ombrone. Come previsto dalla legge ogni euro incassato in ciascuna unità idrografica viene reinvestito, attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, nella stessa area”.

Anche per quest’anno è prevista un’unica rata per importi inferiori a 100 euro (scadenza 31 maggio) e la possibilità di due rate (scadenza prima rata 31 maggio, scadenza seconda rata 30 giugno, scadenza pagamento senza rateizzazione 31 maggio) per quelli che superano questa cifra. Il pagamento del contributo avviene attraverso la piattaforma pagoPA.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Consorzio 6 Toscana Sud (tel. 0564 22189, email: catasto@cb6toscanasud.it).