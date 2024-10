Via Donatori del Sangue: "La strada è dissestata e pericolosa. Soprattutto nella zona del semaforo"

Orbetello: Il coordinatore della sezione Costa d'Argento del Raggruppamento Politico Autonomo di Orbetello, Luciano Mattarelli, scrive all'Amministrazione provinciale in merito alla pericolosità della fermata del bus su Via Donatori del Sangue posizionata subito dopo il semaforo.

«Facendo seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini - si legge nella nota -, siamo a rappresentare una situazione che desta nella stragrande maggioranza dei cittadini un disagio viario. Ci riferiamo alla attuale situazione del fondo stradale di Via Donatori del Sangue in Orbetello, specialmente nel tratto del centro abitato. In detto tratto viario la condizione dell’asfalto è deteriorata al massimo e specialmente i veicoli a due ruote rischiano di essere soggetti a caduta, pur se i conducenti attuano tutte le cautele di guida e mantengono velocità limitatissime. Già dalla prefata e sintetica descrizione si può comprendere il rischio ed il pericolo a cui è sottoposta la viabilità ciclabile, motociclabile e degli autoveicoli.

La cennata strada è nodo viario primario della zona indicata, ergo è frequentatissimo sia di giorno che di notte. Per quanto precede quindi si richiede di valutare la urgente situazione, percepita dagli utenti come pericolosa e di estremo disagio, e porvi rimedio immediato con la dovuta riasfaltatura e manutenzione stradale, che ci dicono, ope legis, spettante all'Amministrazione Provinciale.

Nella circostanza, pur riconoscendo che questa specifica incombenza invece non ricade nelle competenze di codesta Amministrazione, si richiede comunque di segnalare all’Amministrazione Comunale di Orbetello di voler rivedere la fermata dei bus sulla carreggiata, posta nella zona semaforo di detta arteria nel tratto urbano, in quanto essendo ubicata a ridosso del semaforo crea disagi e pericoli alla viabilità quando il Bus deve effettuare la fermata. Detta fermata è troppo a ridosso del semaforo , oltre che come detto ubicata sulla carreggiata, ergo costringe ad interrompere la marcia ai veicoli in colonna che seguono i Bus, all’interno dell’area semaforica suddetta, che pur se impegnata col regolare colore verde, causa la sosta forzata sopra detta, “intrappola” detti veicoli quando scatta il colore rosso semaforico.

Inoltre si segnala che detta via Donatori del Sangue, in tempo di notte non è percepita come sufficientemente illuminata, e dato che è impegnata da intenso traffico veicolare e che vede numerosi attraversamenti pedonali intersecarla latitudinalmente, crea negli utenti una percezione dim pericolo e di insicurezza».