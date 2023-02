Attualità Via ai lavori per la realizzazione dello svincolo al Puntone 17 febbraio 2023

Redazione Mercoledì 22 febbraio alle 21:00 è in programma un’assemblea pubblica all’Auser della frazione per illustrare il progetto ai cittadini

Scarlino: Il nuovo svincolo tra via della Dogana e la provinciale Collacchie, al Puntone di Scarlino, presto sarà realtà. L’intervento inizierà nei prossimi giorni e terminerà, salvo imprevisti, prima dell’inizio dell’estate. Per illustrare il piano, il Comune di Scarlino e Promomar, gestore del porto turistico del Puntone e finanziatore dell’opera, hanno organizzato un’assemblea pubblica mercoledì 22 febbraio alle 21 alla sala Auser del Puntone. «Siamo arrivati alla seconda fase del progetto #ilpuntonedelfuturo – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore all’Urbanistica Cesare Spinelli –: dopo la costruzione della rotatoria adesso sarà realizzato lo svincolo tra via della Dogana e via delle Collacchie. L’opera rientra tra quelle inserite nella concessione con cui il Comune di Scarlino ha affidato a Promomar il porto turistico. Il gestore infatti, in base all’accordo, ha il compito di migliorare la viabilità della frazione, ma le soluzioni trovate in passato erano di fatto di difficile attuazione. Con i nuovi progetti intanto è stato eliminato il semaforo su via delle Collacchie, modifica che ha reso più sicura e snella la viabilità, e adesso sarà realizzata un’altra importante opera che metterà in sicurezza un’area molto trafficata e a rischio. Durante l’assemblea illustreremo ai cittadini l’intervento nel dettaglio». All’incontro, oltre ai vertici dell’Amministrazione comunale, parteciperanno l’amministratore delegato di Promomar, Stefan Neuhaus, e i tecnici della società che si sono occupati del progetto e della sua realizzazione. Seguici





