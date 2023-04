Verso Massa 2025, il convegno del Sant’Anna di Pisa sulle prospettive di sviluppo

Sabato 15 aprile, alle 9 e 30, nella sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza



Massa Marittima: È in programma sabato 15 aprile, a partire dalle ore 9 e 30, a Massa Marittima, nella sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza, il convegno di presentazione dello studio del Sant’Anna di Pisa dal titolo “Prospettive e scenari di sviluppo per la città di Massa Marittima.”





Il convegno segna il punto di partenza del percorso “Verso Massa 2025” avviato dall’amministrazione comunale per approfondire, nei prossimi mesi, attraverso una serie di incontri pubblici, le diverse tematiche dello sviluppo locale, coinvolgendo cittadini e imprese in un processo di crescita basato sui temi della sostenibilità, coerente con le vocazioni locali.

Lo studio è stato realizzato dal gruppo di lavoro dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa attraverso una fitta e strutturata interazione tra ricercatori e operatori pubblici e privati, per offrire un quadro conoscitivo funzionale a definire gli ambiti di interventi attuali e potenziali per lo sviluppo sostenibile del contesto urbano. Lo studio si configura come un work in progress, nel senso che propone possibili vie, senza offrire conclusioni chiuse e definitive. Rappresenta una base “scientifica” da cui partire per una nuova fase di discussione e confronto partecipato con cittadini e stakeholder. Lo studio del Sant’Anna proseguirà nei prossimi mesi allargando lo sguardo alle frazioni.

“Nel 2025 ricorrono gli 800 anni dalla proclamazione del libero comune, avvenuta nel 1225 – spiega il sindaco Marcello Giuntini – un periodo che nella percezione della comunità locale è divenuto il simbolo della prosperità e della rinascita di Massa Marittima. Vogliamo richiamare questo anniversario importante come occasione per fare il punto su ciò che siamo ed interrogarsi sul futuro, coinvolgendo cittadini, imprenditori e associazioni.”

“Tra le grandi metropoli da un lato e i piccolissimi borghi dall’altro, ci sono le città intermedie, come Massa Marittima, su cui si concentra l’attenzione di noi studiosi - afferma Nicola Bellini, il professore che ha coordinato il gruppo di lavoro del Sant’Anna di Pisa – perché hanno delle potenzialità interessanti per attrarre nuovi residenti, enfatizzate durante la pandemia. La maggior parte di coloro che decidono di lasciare le metropoli per vivere in luoghi meno congestionati e con una migliore qualità della vita, infatti, cercano delle realtà in cui siano comunque garantiti i servizi, come la scuola e la sanità, e che consentano di arrivare velocemente ad un aeroporto o ad una stazione ferroviaria per mantenere legami lavorativi e sociali. La sfida per Massa Marittima è dunque quella di trasformare delle potenzialità in successo, avendo ben chiaro i punti di forza e di debolezza, perché conoscerli consente di superarli”.

Il convegno che durerà tre ore circa, apre con i saluti istituzionali del sindaco Marcello Giuntini e con gli interventi di Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione, Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima.

Seguirà un inquadramento scientifico con la presentazione dello studio a cura di Nicola Bellini, Giulia Lazzeri, Anna Loffredo, della Scuola Superiore del Sant’Anna di Pisa. Commenteranno i risultati del lavoro Michela Lazzeroni, professoressa di geografia economica dell’Università di Pisa, e Roberto Guiggiani, esperto di economia del turismo e senior advisor dell’Agenzia “Around Siena”.