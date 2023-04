“Verso Massa 2025”: Comune presenta programmazione di opere e progetti per futuro

Coinvolgimento dei cittadini nel processo di crescita, partendo dallo studio dell’Istituto Sant’Anna di Pisa



Massa Marittima: “Verso Massa 2025” indica la visione di prospettiva e una modalità di progettazione amministrativa. Questo è il percorso avviato dal Comune di Massa Marittima che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi attraverso la programmazione di una serie di incontri pubblici, durante i quali saranno approfondite le diverse tematiche dello sviluppo locale, coinvolgendo i cittadini, in un processo di crescita basato sui temi della sostenibilità, coerente con le vocazioni locali.

Ne hanno parlato in conferenza stampa il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, gli assessori Maurizio Giovannetti e Irene Marconi e il professor Nicola Bellini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.





Il percorso prenderà avvio dalla presentazione dei risultati dello studio frutto dell’accordo di collaborazione fra il Comune di Massa Marittima e la Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa, nel corso del convegno “Prospettive e scenari di sviluppo per la città di Massa Marittima” in programma il 15 aprile, nella sala dell’Abbondanza.

Ogni appuntamento sarà l’occasione per riflettere e approfondire la conoscenza delle azioni e dei progetti avviati dal Comune, ma soprattutto per lasciare spazio alle idee dei cittadini, al confronto e al dibattito, in modo da attivare un vero e proprio processo di animazione territoriale, terreno fertile per la nascita di nuove proposte e iniziative imprenditoriali.

Il nome “Verso Massa 2025” vuole essere il richiamo ad un anniversario importante: nel 2025 ricorrono infatti gli 800 anni dalla proclamazione del libero comune. Una data simbolo di uno dei periodi più produttivi e fiorenti della comunità massetana, così denso di significati da sollecitare naturalmente non solo la curiosità sul passato, ma anche nuovi interrogativi sull’identità futura di Massa Marittima.

“Il percorso ‘Verso Massa 2025’ sarà prima di tutto un cammino teso a coinvolgere e stimolare tutta la comunità. - afferma Marcello Giuntini – Il 2025 è, infatti, un punto di arrivo e una data simbolo per ricordare un avvenimento storico che segnò il principio di una fase di grande fermento e di protagonismo per il nostro territorio. Un protagonismo che è sempre il risultato di un impegno collettivo. Concretezza e visione ci accompagneranno, ma anche la consapevolezza dei valori e della qualità da cui partiamo. I progetti portati avanti dal Comune vengono messi al servizio dei cittadini, ma sono solo una base, un punto di partenza, su cui è necessario costruire altro. Nascono a sostegno della crescita e del benessere e l’analisi realizzata per noi dal Sant’Anna sarà un utile strumento per avviare la riflessione. Sono tutte azioni che insieme possono concorrere a migliorare la vita dei cittadini, stabili e temporanei, nel presente e nel futuro, attraverso la rigenerazione degli spazi, nel capoluogo e nelle frazioni. Vogliamo innescare un processo virtuoso per diventare più attrattivi come luogo di vita ‘temporanea’, ma anche per nuovi residenti e per gli investimenti privati. Rendere partecipe la comunità, per noi, vuol dire aprirsi a idee e proposte, condividendo il desiderio che la conoscenza e la consapevolezza dei punti di forza di questo territorio siano uno stimolo per far germogliare anche nuove idee e progetti di iniziativa privata. Massa 2025 è una comunità intera che riflette e progetta guardando con fiducia al futuro”.

Gli incontri già programmati:

Sabato 15 aprile 2023 ore 9.30/12.30 Palazzo dell’Abbondanza, “Prospettive e scenari di sviluppo per la città di Massa Marittima”

Venerdì 19 maggio 2023 ore 16/19 Palazzo dell’Abbondanza “Cultura e Istruzione”

Sabato 17 giugno 2023 ore 9.30/12.30, Palazzo dell’Abbondanza “L’Urbanistica”

Nel mese di ottobre saranno organizzati dei focus group.

Sabato 11 novembre 2023 ore 9.30/12.30, Palazzo dell’Abbondanza, “Lo sport e il turismo, gli eventi e l’associazionismo”;

Sabato 20 gennaio 2024 ore 9.30/12.30, Palazzo dell’Abbondanza “La rigenerazione urbana”