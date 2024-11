Hockey. Verso il derby Grosseto-Follonica: prevendite e biglietti ospiti

Grosseto: Il Circolo Pattinatori comincia a pensare al derby di mercoledì 6 novembre alle 20:45, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, contro la Costruzioni Innocenti Follonica. E' il posticipo della quarta giornata di serie A1.

La segreteria del Circolo Pattinatori Grosseto 1951 comunica i prezzi dei biglietti.

- biglietto unico 10 euro

- ingresso gratuito per i bambini fino a 9 anni.

Le biglietterie della pista Mario Parri apriranno alle ore 19.30; per i sostenitori follonichesi l'accesso è da via dell'Oro con ingresso indipendente al settore ospiti. Il settore ospiti avrà a disposizione come di consueto un servizio bar.