Ventennale della Scuola di Chirurgia robotica della Asl Toscana sud est

Grosseto: Sabato 11 novembre dalle ore 8.30, in auditorium dell'ospedale Misericordia di Grosseto, si terrà l'evento, aperto alla cittadinanza, per i 20 anni della Scuola di Chirurgia robotica.

Nella mattina, interverranno i chirurghi della Asl Toscana sud est con l'introduzione del direttore della Scuola di Chirurgia robotica e del dipartimento di Chirurgia generale e d'Urgenza, Andrea Coratti, e alcuni tra i quasi 1000 chirurghi che si sono formati alla Scuola e hanno proseguito la carriera in altre sedi, anche internazionali, per un focus sulla storia e sull'evoluzione delle robotica fino a oggi. Daranno il proprio contributo anche il direttore generale Antonio D'Urso, la direttrice sanitaria Assunta De Luca, l'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, il governatore della Toscana, Eugenio Giani. Nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di eseguire delle simulazioni di chirurgia robotica e laparoscopica tramite la consolle messa a disposizione in occasione dell'evento.

