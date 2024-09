Cultura Venerdì in Osservatorio "La Storia del Sistema Solare" 2 settembre 2024

2 settembre 2024

Roselle: Venerdì 6 settembre alle ore 21:30 tutti in Osservatorio a Roselle assieme al socio storico Michele Machetti, informatico e sistemista Linux formatosi presso la facoltà di astronomia dell'Università di Bologna, per viaggiare attraverso la storia del nostro Sistema Solare, le sue origini, l'attuale conformazione e scenari futuri.

Meteo permettendo osserveremo il pianeta Saturno con i suoi anelli. I posti sono limitati. E' necessaria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

