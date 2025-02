Venator, Marras: “Ringraziamo il governo per pronta risposta a nostre sollecitazioni”

Firenze: "Ringraziamo il Governo per la pronta risposta alle nostre sollecitazioni che dimostra la giusta attenzione, anche a livello nazionale, per la vicenda di Venator”.

Così Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana, al termine dell’incontro tenutosi oggi pomeriggio del Tavolo di crisi regionale sulla vertenza Venator, storico insediamento produttivo di Scarlino (Grosseto), unico in Italia a produrre biossido di titanio, ma con 210 dipendenti in Cig rinnovata alcuni giorni fa presso lo stesso tavolo regionale per i prossimi 5 mesi, con possibilità di proroga fino a 12.

All’incontro avevano partecipato, oltre al consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani con l’Unità di crisi di Arti, le parti sindacali, rappresentate anche dai livelli nazionali, e Confindustria. Erano presenti sia la proprietà, Venator Italy, con i suoi vertici locali, sia l'Unità di crisi del Mimit.

“Abbiamo chiesto al Ministero di avere supporto per monitorare lo sviluppo della crisi e gli strumenti per la difesa dell'occupazione, ma soprattutto di assumere un'iniziativa nei confronti della proprietà del gruppo per chiedere e pretendere chiarezza”, prosegue Marras. “Il Ministero – conclude l’assessore - si è impegnato a convocare la multinazionale per capire le reali intenzioni sull'impianto di Scarlino. Siamo pronti ad affiancare e sostenere il Governo in questa vicenda, guidati dall'unico obiettivo di riprendere quanto prima la produzione con o senza questa proprietà".

Riguardo all’esito dell’incontro odierno è positivo anche il giudizio del consigliere Fabiani. “Considero molto importanti – dice - gli impegni assunti dal governo che oltre a recepire le nostre richieste dimostrano che attorno al sito Venator di Scarlino c'è un interesse nazionale sia per la specificità della produzione, unica in Italia, sia per l'impatto che ha su un intero territorio e un vasto indotto che attraversa mezza Toscana”.