Banca Tema e LILT APS-ETS Provincia di Grosseto insieme per la prevenzione

: Un importante incontro per la prevenzione! Oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere presso la nostra sede il Presidente Dott. Francesco Carri e il Direttore Generale di Banca Tema Dott. Fabio Becherini, in visita per vedere all’opera il nuovo apparecchio tecnologico per lo screening del cavo orale, donato proprio da Banca Tema. Grazie a questa preziosa strumentazione, possiamo intensificare il nostro impegno nella prevenzione e diagnosi precoce, offrendo un servizio ancora più efficace alla comunità. Un sentito ringraziamento a Banca Tema per il sostegno concreto alla Lilt APS-ETS Provinciale di Grosseto e per salute del territorio!

È una prevenzione contro il tumore che si sviluppa nella bocca o cavità orale, cioè nel tratto iniziale del tubo digerente che si estende dalle labbra fino al velopendulo, che divide la bocca dalla faringe. La cavità orale propriamente detta è uno spazio le cui pareti sono schematicamente così rappresentate: anteriormente dalle labbra; posteriormente dalla porzione muscolare del palato o palato molle che termina con un prolungamento centrale, l’ugola o velopendulo; in alto dalla porzione ossea del palato chiamata palato duro; in basso dal pavimento della bocca e dalla lingua; lateralmente dalle guance.

Complessivamente i tumori orofaringei rappresentano il 5% dei tumori nell’uomo e l’1% nella donna. In quest’ultima, tuttavia, l’incidenza di questo tumore è lentamente ma progressivamente aumentata a causa del maggior consumo di tabacco verificatosi nell’ultimo ventennio.

Annualmente in Italia si registrano circa 8.000 nuovi casi e circa 3.000 decessi (uno ogni tre ore).