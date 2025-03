Emergenza moscerini, il sindaco a Firenze: "Subito sopralluoghi in accordo con la Regione e Asl"

Orbetello: «Un piano di trattamenti straordinari da concordare con Asl e Regione dopo un sopralluogo urgente che avverrà immediatamente sulle sponde della Laguna»: questo è quanto emerge dal primo incontro del tavolo richiesto dal sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, il quale oggi era a Firenze.

Il sindaco si è recato in Regione dove ad aspettarlo c'erano l'assessore Leonardo Marras e il presidente Eugenio Giani: «Che ringrazio – sottolinea Casamenti – per essere stato presente nonostante l'ondata di maltempo che ha duramente colpito l'area fiorentina, pisana e livornese».

In collegamento da remoto l'amministrazione comunale di Orbetello, i tecnici della Asl e Arpat e il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli: «Ringrazio tutti i presenti - aggiunge il primo cittadino di Orbetello – perché quello della proliferazione dei moscerini è un fenomeno preoccupante che rischia di rovinare la qualità della vita e l'economia di un intero territorio, perciò abbiamo discusso di più soluzioni, dagli interventi che possono essere eseguiti nel giro di pochissimo, a misure da attuare in un prossimo futuro. La situazione infatti ci impone delle misure immediate e straordinarie e, come Comune, stanzieremo immediatamente 50mila euro per fare un'analisi delle densità larve nei sedimenti della Laguna per cercare di capire come si svilupperà il fenomeno nelle prossime settimane».

«Da subito però, - chiarisce Casamenti – ci sarà un sopralluogo dei nostri uffici e della Asl per elaborare, di concerto con la Regione, un intervento straordinario che si articolerà in più fasi di trattamento adulticida per arginare il fenomeno della proliferazione dei moscerini almeno fino al periodo Pasquale.Una misura di cui abbiamo discusso approfonditamente, di cui valuteremo portata e frequenza nei prossimi giorni, dovuta a esigenze particolari e urgenti, che non riguardano strettamente rischi igienico sanitari, ma un fenomeno che, in ogni caso, sta creando gravi disagi ai cittadini e rischia di mettere in pericolo le nostre attività economiche in vista delle festività pasquali. I trattamenti, comunque, saranno limitati a determinate aree, perciò saranno circoscritti il più possibile».

«Oltre a questo – dice ancora il sindaco di Orbetello – abbiamo richiesto anche la possibilità di estendere la portata dei trattamenti antilarvali in parte dello specchio acqueo della Laguna e non solo alle sponde. I trattamenti antilarvali già in essere, comunque, continueranno fino almeno a Ottobre»

«In ogni caso -conclude Casamenti – è stata discussi l'ipotesi di mettere insieme anche un tavolo tecnico che possa studiare, sulla scorta dell'esperienza di altre realtà, un sistema di misure più articolato da mettere in campo per prevenire e arginare il fenomeno, per cui, oltre alla fattibilità, vanno valutati i costi che si annunciano già ingenti e, per questo, sarà necessario con tutta probabilità richiedere finanziamenti straordinari al Ministero».