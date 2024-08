Sport Veliste follonichesi vincono il Campionato del Mondo femminile in RS FEVA nei Paesi Bassi 3 agosto 2024

3 agosto 2024 200

Redazione

Follonica: Le veliste follonichesi Camilla Parinelli e Giulia Lusini hanno vinto il Campionato del Mondo femminile in RS FEVA nei Paesi Bassi. «A Camilla e Giulia voglio esprimere i complimenti dell' amministrazione comunale - dice il sindaco Matteo Buoncristiani - per una medaglia d'oro meritata e di grande prestigio, frutto di impegno, costanza e passione. Questo traguardo sul tetto del mondo inorgoglisce, oltre alle famiglie, la Lega Navale, l'allenatore Nedo Catinelli e tutta la città. Sarò lieto di invitare in Consiglio Comunale le due campionesse, rendendo un giusto omaggio a questo equipaggio d'oro tutto follonichese!» (foto di repertorio) Seguici



