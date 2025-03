Varie iniziative di Cri, Comitato della Costa d'Argento, al servizio delle comunità locali

L'assistenza ed il primo soccorso alle sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera al Carnevale di Orbetello, dove ad ogni appuntamento arrivano migliaia di persone, è stato curato, come ogni anno ed ormai da tempo, dagli operatori di Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento.

Orbetello: Si collabora con l'Associazione Carnevale ed il Comune di Orbetello, assessorato al turismo. Ultima Sfilata con il " Gran Finale " in notturna, ingresso gratuito, sabato 8 marzo, ore 20 in Corso Italia, Centro Storico cittadino.

Area Due socio assistenziale, ricorda che il proprio sportello è aperto presso la Sede di Orbetello il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 9 alle 12, sede di Via Gioberti, con accesso diretto, per i viveri Agea, serve l'Isee. Punto ritiro attivato anche a Porto Santo Stefano, Via Baschieri. Sempre in questi giorni attivata convenzione di collaborazione con la Unicoop Tirreno, Sezione Soci, per il progetto " BuonFine" presso Ipermercato di Neghelli, Orbetello.

Croce Rossa Italiana ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni al prossimo corso di formazione di base e di accesso: scrivere subito una richiesta con i propri dati a: michele.casalini@cri.it

In questi giorni i volontari sono impegnati nel servizio attivato dalla direzione di zona- distretto della asl sud est, per pattugliamenti serali e notturni per prestare assistenza ai senza fissa dimora. Per i quali, Cri pensa che sarebbe opportuno che i Comuni della zona si muovessero in sinergia per aprire, come a Grosseto un centro di accoglienza e soggiorno permanente come già esiste a Grosseto.

Croce Rossa Italiana, sempre in questi giorni cura il servizio di primo soccorso ed assistenza, con propri volontari ed il Medico al torneo internazionale in svolgimento al torneo internale nei bellissimi impianti del Golf Di Monte Argentario, località Terra Rossa.

Ed inoltre, sono aperte le iscrizioni al torneo di Burraco di Porto Ercole, in collaborazione con i locali Diportisti e l'Associazione " Spazio Donna " e Katia Nieto, evento il cui ricavato sarà utilizzato per fondi economici destinati ad acquisti di nuove apparecchiature elettro medicali per le proprie ambulanze.

A Santo Stefano, sede Cri di Via Baschieri, in programma una conferenza sul " Dopo di Noi " organizzata per il Comitato, dal volontario Cassarini, che opera anche su Isola del Giglio ( Donatori del Sangue di Cri ) e Giannutri.

Sociale: per i progetti inclusione sociale ed inserimenti socio occupazionali, sono stati definiti e sottoscritti in questi giorni accordi con vari Enti per Persone accompagnate in attività presso le Sedi di Porto Ercole, Santo Stefano ed Orbetello.