PAGINEaCOLORI, il 6 aprile tra cinema e laboratori creativi per bambini

Tarquinia: Il festival PAGINEaCOLORI prosegue a Tarquinia con un ricco calendario di appuntamenti e propone per domenica 6 aprile due nuove iniziative. Nell'ambito di PAGINEaCOLORI Extra, alle 11:30, il Cinema Etrusco Arthouse ospiterà la proiezione del film "Nina e il segreto del riccio". Un emozionante lungometraggio di animazione, avventura e famiglia, diretto da Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol. Un'avventura magica che coinvolge Nina e il misterioso riccio, un racconto che affascinerà grandi e piccini con la sua anima avventurosa e un pizzico di magia. Un'animata allegoria che esplora il delicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza, trattando temi di crescita e cambiamento.

Il pomeriggio, alle 16:30, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, l'illustratrice Gioia Marchegiani terrà il laboratorio creativo “Il taccuino del collezionista di semi”. Un'occasione unica per i bambini di esplorare il mondo naturale dei semi, osservandoli, raccogliendoli e immaginando cosa potrebbe diventare crescendo. Durante il laboratorio, i piccoli partecipanti realizzeranno la rilegatura di un taccuino dove potranno disegnare e dipingere i semi, le piante e le fantasie nate dalla loro immaginazione. Un'attività divertente e creativa che stimola la curiosità per la natura e la fantasia. Illustratrice conosciuta e apprezzata in Italia e all'estero, Marchegiani ha ricevuto importanti riconoscimenti a concorsi nazionali e internazionali, tra cui la selezione nel 2017 per la Mostra degli Illustratori della Children's Book Fair di Bologna con le illustrazioni tratte da “Il campanellino d'argento”, con testo di Maria Lai. Oltre al mestiere di illustratrice, insegna disegno e acquerello a bambini e adulti e svolge laboratori di promozione alla lettura e sensibilizzazione alla cura del verde attraverso attività didattico-creative con la sua associazione Semidicarta.

Per informazioni e costi sulla proiezione al cinema, occorre chiamare lo 0766 194 9247. Per partecipare al laboratorio, è necessaria la prenotazione scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com (contributo di 2 euro).