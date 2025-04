Hockey: Il Circolo Pattinatori cerca il punto salvezza nel derby di via Mercurio con il Forte dei Marmi campione d'Italia

Grosseto: La pista “Mario Parri” di via Mercurio si veste a festa sabato sera per ospitare l'affascinante derby toscano tra il Circolo Pattinatori Grosseto e il Canniccia Motor Forte dei Marmi campione d'Italia. Una sfida, che prenderà il via come di consueto alle 20,45, che ha una valenza particolare per entrambe le formazioni. I ragazzi di Massimo Mariotti, scesi all'11º posto dopo la vittoria del Cgc Viareggio sulla pista di Montebello, cercano il punto che probabilmente manca per la salvezza, mentre i rossoblù di Mirko De Gerone, reduci dalla bella vittoria sul campo della capolista, vogliono consolidare il loro secondo posto e provare, finché la matematica non li condanna, a insidiare il primato proprio del Trissino. Un confronto, dunque, terribile per Saavedra e compagni che sono ridotti da due straordinari, ma purtroppo infruttuosi, trasferte di Trissino e Lodi. I biancorossi possono contare su una condizione ottima e l'apporto del loro pubblico, per un match imperdibile, potrebbe fare la differenza e trascinare la squadra verso un risultato positivo, che potrebbe cambiare il volto della stagione. Con un punto, il Grosseto si garantiscebbe la permanenza in serie A1, senza dover passare dai play out, in attesa della trasferta conclusiva della regular season sul campo del Novara che potrebbe addirittura spalancare le porte per i preliminari i playoff contro il Monza.

Cento minuti da vivere dunque intensamente per la “Big Red Machine”, che è un po' corto di risultati nonostante prestazioni di altissimo livello. Contro il Forte servirà la grinta vista nelle ultime settimane per cercare di rendere straordinaria un'annata comunque positiva.

«Con il Forte dei Marmi – dice l'allenatore Massimo Mariotti – dovremo cercare inevitabilmente di ripetere le ultime bellissime prestazioni, contro una squadra quadrata, che sulle ali dell'entusiasmo per il successo contro il Trissino giocherà al massimo. Ci piacerebbe conquistare in una serata speciale il punto che manca per salvarsi, ma sappiamo che è difficile. I ragazzi si sono allenati bene e ci proveranno fino in fondo».

Mister Mariotti, alla vigilia dell'ultima uscita interna, ripercorre le tappe fondamentali della stagione. «Abbiamo messo in piedi un girone d'andata importante, con 17 punti, grazie alle vittoria con Follonica ei pareggi con Bassano e Valdagno. Nelle prime nove giornate abbiamo conquistato otto risultati positivi. E pensare che c'è stato anche l'infortunio al naso di Cairo. Nel ritorno abbiamo dovuto fare i conti in vari momenti con gli infortuni di Sillero e Cairo, con le squalifiche di Paghi e De Oro in momenti importanti. Abbiamo disputato dunque una bella stagione».

Nella lista dei convocati torna, dopo nove turni di assenza, Gabriel Cairo, il giocatore spagnolo, in prestito dal Barcellona. «E' tornato ad allenarsi con il gruppo – spiega Mariotti – e lo porto in panchina per fargli riassaporare la pista, per avere al meglio a Novara».