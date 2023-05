Vanessa Lucignani vice campionessa regionale

Orbetello: Immensa soddisfazione al Campionato regionale categoria "Azzurri Giovani" dove l’atleta orbetellana Vanessa Lucignani si è distinta con un’ottima performance conquistando la medaglia d’argento.



Risultato che vale doppio viste le condizioni disagiate in cui si allenano tutte le pattinatrici della Costa d’Argento Orbetello che, in forte crescita, ha superato le 40 iscrizioni e spera di avere presto una propria pista per poter allenare al meglio tutte le atlete.