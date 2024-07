Vandali al Circolo pattinatori, la dura condanna dell'assessore Fabrizio Rossi

Grosseto: “Sono incredulo davanti all'idiozia di certi soggetti che hanno creduto bene di divertirsi sfregiando i tendoni e i materiali del Circolo pattinatori Grosseto di via Mercurio. Un'azione andata in scena ieri durante la notte, col favore delle tenebre, tipica di chi è codardo. Alla società Cp Grosseto va tutto il mio sostegno e la promessa che in futuro moltiplicheremo gli sforzi per lavorare in piena sinergia”.

Così l'assessore allo Sport, onorevole Fabrizio Rossi.