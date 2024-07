Aria di derby: allo Jannella va in scena Bbc-Big Mat Bsc Grosseto

I match si giocheranno venerdì 5 luglio, alle ore 20.30, e sabato 6 luglio, alle 16.30 e alle 20.30



Grosseto: Ultime tre gare della prima parte di stagione della Serie A. Allo stadio Roberto Jannella si giocherà il derby tra Bbc e Big Mat Bsc Grosseto, con i ragazzi di Stefano Cappuccini che cercheranno di vincere almeno un match per assicurarsi matematicamente il quinto posto in classifica. “Il derby – commenta il manager Stefano Cappuccini – non è mai un appuntamento qualunque. Sarà complicato replicare lo sweep perfetto dell’andata, ma scenderemo in campo per vincere e per restare davanti ai nostri ‘cugini’ per il secondo anno consecutivo”.

Gara uno si giocherà venerdì 5 luglio, alle ore 20.30, mentre gara due e tre si terranno sabato 6 luglio, alle ore 16.30 e alle 20.30. “Saranno tre partite – conclude Cappuccini – molto difficili. La volontà però è quella di continuare a crescere, di vincere, anche se non necessariamente il cammino per i play-off sarà più semplice di chi arriverà sesto, e di prepararsi alla prossima fase della stagione. Confidiamo, infine, nel continuo e prezioso supporto dei nostri tifosi”.