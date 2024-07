“Noi per Gavorrano”, presentata interrogazione Strada Comunale della Serra

Gavorrano; “Per fare chiarezza sul destino che l’amministrazione gavorranese vuol riservare ad un importante tratto viario comunale, quest’oggi lo scrivente Gruppo Consiliare ha presentato un’interrogazione al sindaco Ulivieri.



Il tratto di strada in esame è quello “della Serra”. Strada Comunale di circa un chilometro che collega l’abitato di Ravi al capoluogo Gavorrano. Strada stretta e dissestata, transitata quotidianamente da numerosi cittadini, ma anche turisti, che si recano dalle frazioni poste a sud del Monte Calvo all’abitato di Gavorrano. Una strada stretta, con il manto stradale gravemente dissestato, quasi completamente priva di scoline perimetrali, carente di segnaletica orizzontale e verticale, con le banchine ormai distrutte o assenti. Un tratto di strada strategico per il transito comunale, ma ad oggi innegabilmente pericoloso.

Su questa annosa vicenda già le precedenti amministrazioni, del medesimo colore politico, avevano sfornato le più bizzarre ipotesi, tra le quali quella di trasformarla addirittura in strada pedonale. Dinanzi a previsioni astratte e mezze promesse mai mantenute, l’interrogazione mira ad individuare un chiaro destino per questa strada. I cittadini che quotidianamente la percorrono, tra insidie e pericoli, continuano ad attendere dal Comune delle risposte ed ancor più interventi riparatori. Ciò anche in considerazione del fatto che a monte della stessa viabilità dovrebbe risorgere, primo o poi, il campeggio La Finoria, con conseguente incremento del transito quotidiano di veicoli.

Ancora una volta nell’assise comunale si parlerà di viabilità e della sua disastrosa situazione. Sarà una utile occasione per ricordare al Capogruppo di maggioranza, Giulio Querci, che l’opposizione attende fiduciosa, tra le tante cose, anche la mozione per Via Ariosto a Filare. Su quella strada fu preso un chiaro accordo tra maggioranza ed opposizione, chiaro accordo che ancora oggi Giulio Querci sta disattendendo”, terminano i Consiglieri Comunali: Capogruppo Andrea Maule, Giacomo Signori, Chiara Vitagliano, Claudio Asuni, Andrea Bartolozzi.