“Vacanze e Sport” raddoppia: altre due settimane con l’Asd Fossomboni

Grosseto: “Vacanze e Sport” non lascia, anzi raddoppia. L’EduCamp Coni, organizzato dall’Asd Fossombroni, ha riscosso un successo oltre le previsioni e di conseguenza, visto l’elevato numero di richieste, l’associazione sportiva ha deciso di prolungare questa esperienza per altre due settimane.





L’attività, inizialmente prevista fino al 12 luglio, verrà protratta con una conclusione posticipata al 26 luglio. Altre due settimane a disposizione dei più giovani che potranno sperimentare un’esperienza all’insegna della spensieratezza, ma anche della conoscenza del territorio e dello sport. Gran parte dell’attività sarà svolta all’aria aperta e al mare, con tante discipline sportive da provare, come sup, beach tennis, beach volley, tennis tavolo e tante attività ludiche e ricreative. I ragazzi partecipanti saranno coinvolti negli sport e nell’attività ricreativa dagli studenti del Fossombroni che, nell’anno scolastico appena concluso, hanno svolto il corso di formazione per animatore sportivo.

Tutte le attività sono coordinate dai docenti Giovanni Castelli e Matteo Di Marzo e svolte nelle strutture ricettive di Marina di Grosseto, presso gli stabilimenti balneari Bertini e Savoia. “Vacanze e Sport” è riservato a tutti i ragazzi con fascia di età che va dagli studenti delle elementari fino a quelli della terza media. La quota di partecipazione settimanale è di 90 euro e comprende la quota assicurativa, l’adesione all’Asd Fossombroni e il kit di partecipazione. Sono esclusi l’abbonamento al bus e i pasti. Per informazioni su iscrizioni e modalità di svolgimento è possibile rivolgersi al numero di telefono dei responsabili Giovanni Castelli 327-6339401 e Matteo Di Marzo 389-0270052.