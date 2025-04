A Grosseto si chiude la nona Settimana della Bellezza

Si conclude la nona edizione del festival organizzato da Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia. Martedì 22/4 ore 17.00 Sala Friuli: incontro con il fisico Giorgio Benedek. Martedì 22/4 e mercoledì 23/4 ore 21.00 teatri degli Industri: Giovanni Scifoni in “Fra'”. Giovedi 24/4 ore 17.00 Sala Friuli, incontro con fra' Pietro Maranesi, Ofm cap, storico del francescanesimo

Grosseto - Dal 22 al 24 aprile, Grosseto ospiterà gli ultimi appuntamenti della Settimana della Bellezza, il festival organizzato da Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia, con la coorganizzazione del Comune e la partnership di varie istituzioni culturali del territorio.

Tema di questa edizione è stato «Dalle ferite la speranza». Questa iniziativa, che unisce cultura, arte, spiritualità e scienza, si propone di esplorare le connessioni tra le esperienze di sofferenza e la possibilità di rinascita e speranza.

Martedì 22 aprile, alle ore 17, nella Sala Friuli in piazza San Francesco, si terrà un incontro dal titolo «Scientia reddit opus pulchrum. Il rapporto tra scienza e fede». A guidare la discussione sarà Giorgio Benedek, fisico e professore emerito di Fisica della Materia presso l'Università di Milano-Bicocca. Con una carriera costellata di riconoscimenti internazionali e oltre 450 pubblicazioni scientifiche, Benedek porterà la sua esperienza per esplorare come la scienza e la fede potranno coesistere e arricchirsi a vicenda. La sua presenza promette di stimolare un dialogo profondo e significativo, invitando i partecipanti a riflettere su come la scienza possa contribuire a una visione più ampia della realtà.

Il 22 e 23 aprile, il Teatro degli Industri sarà il palcoscenico per lo spettacolo «Fra'. San Francesco, la superstar del Medioevo», scritto e interpretato da Giovanni Scifoni. Con doppio spettacolo alle ore 21.00, Scifoni esplorerà la figura di san Francesco, un uomo e santo che ha affascinato generazioni. Attraverso una narrazione vivace e coinvolgente, l'attore metterà in luce l'arte e la creatività di Francesco. La sua abilità di comunicare, di far ridere e piangere, rende Francesco un simbolo di speranza e umanità.

“Il problema - ha dichiarato l'istrionico attore - è che Francesco ti interroga, ti sequestra, quando leggi le fonti francescane lui non ti molla”.

Infine, giovedì 24 aprile, sempre alle 17 nella Sala Friuli, si svolgerà un incontro con fra' Pietro Maranesi, frate cappuccino e professore di Storia e Teologia francescana.

Maranesi guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso la vita di sab Francesco, esplorando il tema “ Dall'umiltà delle ferite alla lode di Dio e alla misericordia dei fratelli: il tragitto di frate Francesco alla Verna”.

Questo incontro offrirà un'opportunità unica per comprendere come le esperienze delle ferite - fisiche, spirituali, relazionali - possono diventare feritoie di speranza come è accaduto per il Poverello.

“Con questi ultimi tre appuntamenti - dicono Marcello Campomori e don Pier Mosetti, incaricati dell'ufficio diocesano per la pastorale culturale - si concludono un itinerario iniziato ad ottobre, nel quale, legando l'ottavo centenario della stimmatizzazione di Francesco d'Assisi e l'anno giubilare, abbiamo cercato di offrire spazi e spunti di riflessione che hanno spaziato su tanti linguaggi e tante iniziative differenti, con l'unico desiderio di fare esperienza di come le ferite, che hanno parte della nostra umanità, nella prospettiva cristiana possiamo davvero convertirsi in spazi e strumenti di speranza Per questo invitiamo a cogliere queste ultime opportunità di incontro mentre siamo appena entrati nel tempo della Pasqua”.

Per acquistare i biglietti per lo spettacolo di Scifoni, è possibile visitare il sito comunegrosseto.ticka.it .

L a Settimana della Bellezza è promessa e ideata dalla Diocesi di Grosseto, attraverso l'ufficio per la pastorale culturale, e Fondazione Crocevia, Fondazione Chelli, la cooganizzazione del Comune di Grosseto e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura tramite Polo culturale Le Clarisse e Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma, Fondazione Polo Universitario Grossetano, Avvenire, Luoghi dell'Infinito, Ente parco della Maremma, Coldiretti. Sponsor principale: Fondazione Bertarelli.