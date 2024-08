Cronaca Uomo annega in mare a Follonica 4 agosto 2024

4 agosto 2024 108

Redazione

Follonica: Attivato intervento del 118 della Asl Tse alle ore 17.00 a Follonica, sulla spiaggia libera di Prato Ranieri. Un uomo di 85 anni è deceduto per annegamento. Sul posto automedica di Follonica, Croce rossa di Follonica e Guardia costiera. Seguici



